Napoli inizia il tuo “tour de force”! Si parte contro il Genoa di Gilardino. Ecco date e orari

Tempo di sosta per il Napoli e per la Serie A. Al ritorno, andati in archivio i primi tre impegni ufficiali, inizierà un vero e proprio tour de force con l’inizio anche della Champions League. Definiti date e orari fino a Natale, intanto ecco il calendario degli azzurri fino alla prossima sosta. 7 impegni in 21 giorni.

Calendario Napoli, tutti gli impegni

Genoa-Napoli sabato 16 settembre ore 20.45 Braga-Napoli mercoledì 20 settembre ore 21 Bologna-Napoli domenica 24 settembre ore 18 Napoli-Udinese mercoledì 27 settembre ore 20.45 Lecce-Napoli sabato 30 settembre ore 15 Napoli-Real Madrid martedì 3 ottobre ore 21 Napoli-Fiorentina domenica 8 ottobre ore 20.45

