“Napoli inguardabile nei primi 45’…Confusi, linee lunghissime, Tutto il peggio possibile! Sottolineato da 50mila tifosi” Il Mattino durissimo sul Napoli schierato nel primo tempo da Garcia

Il Napoli dei primi 45′ contro il Milan è stato – per il Mattino – inguardabile.

“Una partita, due storie. Inguardabile il Napoli del primo tempo, Giroud ha approfittato di una difesa letteralmente allo sbando per segnare due gol di testa in nove minuti e far pensare a Pioli che il peggio, dopo le sconfitte con Juve e Psg, fosse passato.

Azzurri confusi, linee larghissime, quasi in fotocopia le reti del bomber francese, con cross dalla sinistra non intercettati. Tutto il peggio possibile, come hanno sottolineato 50mila tifosi fischiando Garcia alla fine di un primo tempo da dimenticare, in cui non si sono visti tiri nello specchio della porta degli azzurri, così come era accaduto nei primi 45′ a Berlino.

Una contestazione forte, pollice verso il tecnico francese che in queste settimane, dopo l’atto di sfiducia di De Laurentiis poi rientrato, ha dovuto fare buon viso a cattivissimo gioco“.

