Napoli: ingiusto parlare di mercato e allenatori mentre si avvicina il Crotone

Il Napoli probabilmente sta vivendo un paradosso. La sosta del campionato ha interrotto un trend positivo, capace di rilanciare prepotentemente la candidatura degli azzurri per un posto nella prossima Champions League.

Nondimeno, la fiducia in vista dello sprint finale regna sovrana dalle parti di Castel Volturno. Nonostante Gattuso abbia dovuto adeguarsi e tarare gli allenamenti, consapevole delle numerosissime assenze dei suoi Nazionali, ha continuato a lavorare in vista della gara con il Crotone.

La rincorsa alla quarta posizione continua, senza che Ringhio, almeno apparentemente, soffra la situazione contingente. Cioè, essere un tecnico a tempo determinato.

Il suo futuro all’ombra del Vesuvio, infatti, sembra davvero già segnato. A fine anno lui e ADL si separeranno. Un divorzio consensuale, sul quale non peserà affatto il conseguimento dell’obiettivo minimo stagionale.

Quel nomignolo che etichetta in negativo

Che il Napoli rientri o meno tra le cd. Fab Four, appare sin troppo evidente che Gattuso sia destinato a fare le valigie e traslocare altrove.

Sacrificato sull’altare di un rapporto ormai incancrenitosi con la presidenza, prima ancora che a giudicarlo fossero i risultati. Al netto di un mucchio di attenuanti, che ne hanno massicciamente influenzato la gestione, De Laurentiis imputa all’allenatore gravi manchevolezze sul piano del gioco.

Cambiando il “manico, vorrebbe invertire radicalmente la rotta. E affidare un nuovo progetto pluriennale ad un didattico, che sia in grado di mettere al centro del villaggio l’organizzazione tecnico-tattica, dominando l’avversario attraverso un calcio tanto efficace, quanto esteticamente accattivante.

La realtà attuale, tuttavia, è ben diversa. Forse Gattuso paga oltremodo una immagine artefatta, che ne ha un pochino ingabbiato il percorso professionale, trasformandolo in un personaggio. Pur senza volerlo veramente.

Quel nomignolo che gli è stato affibbiato quando giocava: grintoso centrocampista, idoneo a cantare e portare la croce. Sempre pronto a sacrificare sé stesso in funzione dei compagni.

Come se il passato da mediano ne determinasse il presente in panchina. Finendo per etichettare le sue squadre, brave a chiudere gli spazi e compattarsi sotto la linea della palla. Eppure, povere di idee e contenuti.

Quando può, il Napoli rapisce occhi e cuore

Contrariamente a questa credenza, però, da quando il Napoli ha recuperato infortunati e lungodegenti, Gattuso è riuscito a sfruttare l’abbondanza di alternative in alcuni spot. Ruotando gli uomini, così da palesare una discreta versatilità dal punto di vista propositivo.

A fare la differenza, il gioco tra le linee.

Che Zieliński goda di una grande libertà nell’interpretare il ruolo di sottopunta è risaputo. A seconda delle circostanze, nonchè dell’atteggiamento assunto in fase difensiva dall’avversario di turno, il polacco si muove a caccia della posizione migliore. Per ricevere smarcato o attaccare lo spazio.

Un dinamismo che genera effetti collaterali. Sollecitando, al contempo, Insigne a cercare con maggior insistenza tracce interne, che prima disdegnava. Mentre adesso Lorenzinho si lascia ingolosire spesso volentieri da questo tipo di soluzione, che ne favorisce la centralità all’interno del sistema pure con l’Italia di Mancini.

Chiaramente, ogni qual volta gli azzurri hanno affrontato avversari particolarmente chiusi, schierati a difesa posizionale della loro trequarti, la volontà di ribaltare il campo ha fatto la differenza.

Indubbiamente, i partenopei spesso hanno controllato il giropalla, dimostrando nelle ultime uscite di saper modulare a loro piacimento anche intensità e ritmo da imprimere al possesso.

L’intenzione di sovraccaricare un lato, attirando la pressione altrui in zona palla e subito dopo cambiare gioco, trovando il terzino opposto libero di ricevere in corridoio, s’è rivelata una strategia azzeccatissima.

Ricominciare dopo la pausa nel miglior modo possibile passa per un approccio al match di sabato contro il Crotone simile a quello che ha consentito al Napoli di espugnare Milano e Roma.

Senza porsi limiti, pensando a dove potrebbe arrivare questo gruppo, nonostante una stagione costellata da mille difficoltà…

