Napoli: infortunati da valutare per l’Empoli

Infortunati da valutare per l’Empoli.

Diverse assenze dell’ultima ora hanno condizionato, le scelte di Antonio Conte, nella partita contro il Bologna . Diverse situazioni da verificare, nei prossimi giorni, circa la condizione dei vari calciatori infortunati. Soprattutto quella di Alessandro Buongiorno, che nella giornata di oggi, sarà sottoposto ad esami strumentali. Per Alex Meret, vittima di un attacco influenzale, prima della sfida del Dall’Ara, non dovrebbero esserci problemi, già nei prossimi giorni può riprendere gli allenamenti. Da monitorare la situazione, di Leonardo Spinazzola: si va verso un recupero per la sfida contro l’Empoli, ma non sarà forzato, per evitare ricadute. Più complicata la situazione di McTominay, dopo la botta presa a Bologna, difficilmente sarà recuperato per Lunedì, anche se andrà valutato giorno per giorno. Considerate le assenze per squalifica, di Di Lorenzo e Anguissa, il Napoli rischia di avere gli uomini contati, per la sfida contro la squadra toscana. Anche per D’Aversa ci sono diverse defezioni, soprattutto quella di Kouame’, per quest’ultimo si parla di stagione finita. Per Antonio Conte, diversi giorni a disposizione, per valutare tutto il gruppo, in vista di una partita, che lo scorso anno, costò la panchina di Rudy Garcia.