Napoli in ritiro, Il 30 Maggio la presentazione ufficiale e..le novita’ di ADL per Castel di Sangro

Napoli-Castel di Sangro, un connubio ormai longevo, 6 anni esatti per ADL che sceglie la provincia Aquilana, che a sua volta ospita il Napoli ed i napoletani con familiarita’ e grande affetto. Ecco che allora arriva il giorno della presentazione del ritiro azzurro, che avverra’ dal 23 Luglio al 6 Agosto.

Il tutto sara’ presentato al Konami Trainig Center di Castel Volturno, in quell’occasione verranno ufficializzate le date della presenza dei giocatori di Luciano Spalletti nella località in provincia de L’Aquila, già anticipate nelle scorse settimane dal sindaco della località abruzzese, Angelo Caruso e chiaramente il presidente del Napoli, Aurelio de Laurentiis

Durante la conferenza stampa saranno svelati tutti gli altri dettagli concernenti il ritiro, dalla sistemazione della squadra alle amichevoli previste, ricordando, come detto in precedenza, il ritiro partira’ il 23 Luglio e terminera’ il 6 Agosto, con conclusione prevista quindi a una settimana dall’inizio del campionato.

Chiaramente il tecnico azzurro, si augura di avere, per quella data, tutta la squadra al completo per preparare al meglio, una stagione, che si preannuncia alquanto irta per gli azzurri, se verranno mantenute le premesse di mercato attuali, potremmo definire questo ritiro, l’ anno zero…ma forse anche per ADl potrebbe essere l’ultimo da presidente?….

RESTA SEMPRE AGGIORNATO SULLE VICENDE DEL NAPOLI, SEGUICI SUI PRINCIPALI SOCIAL:

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli2022/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN: https://www.youtube.com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati