Napoli In Delirio: Sarò Con…te! Adl Gongola. Finalmente è arrivata la tanto attesa fumata bianca, arriva sulla panchina del Napoli, Antonio Conte, il tweet gongolante del Presidente De Laurentiis ha dato via libera alla gioia dei tifosi napoletani, regalando loro, il massimo che offriva il mercato degli allenatori!

Dunque si Ricomincia da tre, per dirla alla Massimo Troisi, prima Giovanni Manna, nuovo DS oltre che principale artefice dell’arrivo del trainer salentino, poi Antonio Conte, special-one italiano, ed infine, Lele Oriali, Team Manager, signore del calcio, e voce silente degli spogliatoi, guardiano da blocco intrusi, ma soprattutto collante tra tecnico ed allenatore e padre putativo per ogni calciatore.

Non c’è che dire, l’inizio sembra davvero promettere bene in casa azzurra, ogni tassello al posto giusto con una organizzazione davvero encomiabile. Una partenza che simboleggia la volontà di ritornare subito salotti buoni, e di riprendere il filo da dove, purtroppo, si era perso!

Sia chiaro, questo è solo l’inizio, dove Conte né certamente garanzia di crescita anche nell’ immediata, ma certamente ora andrà valutato il Materiale umano a disposizione del tecnico del Salento, ricordando senza passare per repressi, che non vanno fatti voli pindarici e non chiedere la Luna! Altrimenti dopo Ancelotti, si rischia di rovinare anche Conte!

Napoli in delirio: Ma adesso a Conte e Manna servirà il “frustino!”

Ritornando al Napoli, quindi al mercato, avevo immaginato che Di Lorenzo, Kvara e Lobotka, questi a mio modesto parere, avrebbero dovuto essere i punti fermi da cui ripartire. Ma poi ho ascoltato le dichiarazioni di capitan Bruscolotti, dall’alto della sua esperienza di capitano, mi ha fatto riflettere:” non si deve mai trattenere chi non vuol rimanere! Quindi portassero i soldi e se ne vanno…”

Discorso che non fa una piega, forse anche Conte ne è convinto, soprattutto per Di Lorenzo, che pochi mesi fa’ dichiarò amore a vita al Napoli, ed oggi, con la scusa che Adl ha parlato della cedibilita’ di tutti, e pronto a lasciare perché’ offeso! Mi chiedo se invece di far parlare il procuratore avesse lui chiarito con il patron, oltre che metterci la faccia dopo il Lecce, cosa sarebbe accaduto? Fatto, nessuno ricorda, prima di Napoli- Lecce viene fuori la notizia sulla possibile destinazione del capitano, mai smentita dal procuratore! alla Juventus il prossimo anno. Quindi? Ma ormai il calcio e questo, non è fatto da uomini, ma da procuratori!

Non so se sarà possibile ricucire il rapporto, né tanto meno Lobotka se resterà ancora a Napoli come lo stesso Kvara, ancora una volta il procuratore smuove acque chete e silenti per ottenere l’ingaggio alto, oltre che la clausola alla Osi! Certo se arrivasse l’offerta monstre per il georgiano la coerenza porterebbe ad accettare, stesso dicasi per Lobotka e Di Lorenzo, tanto alla fine, anche se a chiacchiere ci si vuol legare a vita, decidono sempre i procuratori! Visto che i calciatori sono pupi a nove zeri, mentre i manager muovono i fili veri!

Napoli tra delirio e mercato, ma non scordarlo, anche a lui va detto bravo!

Non è solo il giorno di Antonio Conte, ma anche di Aurelio De Laurentiis, che con un colpo, per molti inetti di etere e non solo, fuori portata del Napoli, mette subito in chiaro la volontà di rientrare e dalla porta principale, nei piani alti della classifica. Prendendo il meglio sulla piazza del calcio italiano e dimostrando anche che gli errori commessi, soprattutto quest’anno, siano stati più che compresi.

Un’ultima cosa, alcuni colleghi dopo l’avvento di Conte sulla panchina azzurro, subito fanno sentire la loro voce di difesa presidenziale asserendo che chi ne parla male sia represso, sembra di sentire Alvino! Personalmente dico ,che non e solo quest’ anno son stati commessi errori, ma anche in mercati passati, dove si poteva e non si e volutamente fare! Oltre ad assenze di strutture di proprietà dopo venti anni di presidenza! Sempre invasivo e rovina rapporti…Insomma un bel palmares di…verità! Senza dimenticare la scorsa stagione! Ora vanno dati al tecnico i mezzi di lavoro, pretesi dal salentino prima della firma, quindi, adesso bisogna continuare! Ma come detto, l’inizio fa ben sperare

Come va sottolineata, la malsana comunicazione di tanti colleghi, suddivisi tra Nord, Sud e Centro Italia, tal caso, Michiel Criscitiello, che dava già Conte al Milan, perché’ a suo dire, il Napoli non aveva i soldi per farlo! Esimio direttore, se proprio deve, ascolti di più Pedullà, e soprattutto dia un’occhiata ai bilanci, si renderà conto che ad oggi, in serie A, l’unica società, anche senza coppe, che possa spendere, risulta essere solo il Napoli! Se ne faccia una ragione caro Criscitiello, capisco il suo malessere essendo a Milano due, oltre che rappresentare quella meridionalità venduta senza pudore, ma se Silvio la faceva sognare, oggi dal peccato originale, non la salva neanche Cardinale! Evviva, il Vesuvio erutta…Azzurro color cielo!!!!

