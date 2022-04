Napoli in crisi, adesso c’è la Champions da blindare

Malumori e delusioni, cosa accade a Napoli?

Dopo le pessime prestazioni del Napoli nelle ultime tre gare e la lotta scudetto ormai gettata al vento, l’umore della piazza partenopea e non solo è tornato sui propri passi, nonché sull’obiettivo principale fissato ad inizio stagione: agganciare la qualificazione in Champions League.

La qualificazione, ormai, non è più certa

Malgrado l’altalenante discontinuità nei risultati da parte degli azzurri, il traguardo della Coppa dei Campioni non è mai stato messo in dubbio, almeno fino ad oggi, anche se la matematica non concretizza ancora la qualificazione. Infatti al Napoli mancano 5 punti per neutralizzare lo scopo principale della società imposto all’inizio di questo campionato.

Dove può ricavare il Napoli i 5 punti per garantirsi aritmeticamente il pass per la prossima competizione UEFA?

Calendario alla mano, il pensiero inevitabilmente casca alle partite da giocare in casa al Diego Armando Maradona. Se non fosse però che gli azzurri nei momenti cruciali, proprio tra le mura dello stadio di casa hanno perso le più grandi occasioni: Verona, Spezia, Empoli, Inter, Milan etc.

Prendendo atto delle prossime gare, gli uomini di Spalletti come una qualsiasi squadra che ambisce a vincere, potrebbero archiviare il tutto nei match contro Sassuolo e Genoa, ma arrivati a questo punto della stagione tutto può accadere e i giochi che spesso sembrano chiusi non lo sono mai.

Quali sono le gare da prendere con le pinze?

Le dispute interne non sono da sottovalutare: i neroverdi, nonostante lontani dalla lotta per un posto in Conference League, sono una squadra che mai si tira indietro, anzi, proprio contro le “big” del campionato si esalta, mentre il Genoa, in piena corsa salvezza, potrebbe rappresentare un’ostilità.

Quali sono le gare più abbordabili?

Più tranquilli potrebbero essere gli scontri lontano dal Vesuvio contro Torino e Spezia, le quali ambiscono ad una rimanenza in Serie A molto tranquilla e quindi potrebbero rappresentare un potenziale pericolo in meno.

C’è da preoccuparsi della Roma, la quale, è una delle inseguitrici?

In questo caso è utile confrontare non solo il calendario che vede impegnata la Roma in un doppio scontro europeo con il Leicester e in campionato contro Bologna, Fiorentina, Venezia e Roma, ma anche la differenza reti, in un eventuale caso di arrivo a parità punti al termine della stagione calcistica italiana, al momento vedrebbe in vantaggio il Napoli con una dr di +31 contro la +15 dei giallorossi.

Dunque, così come al termine della scorsa annata, il Napoli è complice e padrone del proprio destino.

