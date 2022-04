Napoli in caduta libera: indifendibili giocatori, società e allenatore

Adesso è davvero finita. Altro che “abbiamo un sogno nel cuore, Napoli torna campione…”. La furbizia dialettica di Luciano Spalletti sembra non attecchire più su un gruppo svuotato fisicamente e mentalmente, che ormai procede verso l’obiettivo stagionale per inerzia. Finita la benzina nel serbatoio, i partenopei ad Empoli hanno dissolta pure la qualità del gioco.

Ancora una volta l’allenatore finisce sul banco degli imputati per le stramberie con cui – al di là delle scelte legate allo stato di forma contingente di alcuni, nonché a squalifiche e infortuni – prima disegna le formazioni iniziali. E poi in corso d’opera le stravolge con cambi cervellotici. In particolare, quando sono usciti Mertens e Insigne, il Napoli è letteralmente evaporato.

Tutto sommato è talmente riduttivo prendersela esclusivamente con l’uomo di Certaldo, che esentare da qualsiasi responsabilità i giocatori, forse logora maggiormente il fegato dei tifosi.

Addio sogni di gloria

All’ombra del Vesuvio avevano finito per crederci nell’ipotesi di poter lottare fino in fondo per qualcosa di concreto. Mentre adesso si ritrovano nella scomodissima situazione di non poter nemmeno gioire per la qualificazione in Champions League. Tantomeno rimpiangere uno scudetto che non era stato preventivato all’alba della stagione. Eppure faceva capolino all’orizzonte, malgrado gli innegabili limiti strutturali.

Del resto, se la società ambisse veramente a vincere, coltiverebbe programmi ambiziosi, piuttosto che limitarsi a gioire semplicemente ogni qual volta rimbomba la musichina della Coppa dalle Grandi Orecchie nelle notti europee.

Di nuovo, come contro Fiorentina e Roma, il Napoli è apparso poca lucido e assai confuso al Castellani. Nient’affatto equilibrato.

Con una certa inclinazione all’errore individuale in difesa. Senza lo straccio di un’azione pericolosa prodotta nella prima frazione di gioco, causata dalla inettitudine ad attaccare a difesa schierata. E meno male che il talismano Mertens l’aveva svoltata con una delle sue classiche invenzioni sottoporta.

Troppi compromessi per Spalletti

Nelle ultime settimane gli azzurri hanno smarrito certezze e brillantezza. Perdendo la propria identità. Quella innegabile capacità di controllare lunghe fasi della partita attraverso una paziente gestione del possesso. Strumento per ordinarsi tatticamente, che determinava i suoi effetti in attacco. Ed al contempo, disarticolava la compattezza tra le linee degli avversari.

Oggi, invece, la squadra dimostra una frenesia che non le apparteneva. Aggravata dall’imprecisione nei passaggi da parte dei calciatori con la migliore sensibilità nei fondamentali.

A destare enorme preoccupazione, inoltre, l’impressione che Spalletti sia sceso (più o meno…) consapevolmente a compromessi con sé stesso. Abiurando quella coerenza nelle decisioni di tipo strategico, imprescindibile nei momenti avversi che un campionato presenta inevitabilmente.

L’aver accantonato il centrocampo a tre, favorendo il ritorno del doppio metodista, continua a generare danni inenarrabili. E’ indubbio che il Napoli soffra l’assenza di Lobotka. Senza un pivote ordinato come lo slovacco, infatti, la squadra innanzitutto perde i riferimenti nell’uscita della palla.

Al punto tale che la risalita dal basso viene affidata ai piedi di Meret. Così, le volte in cui l’Empoli alzava il baricentro, il portiere doveva calciare direttamente verso Osimhen.

La ricerca insistente del lancio lungo sul centravanti, un misto di mancanza atavica di idee e disperazione nel non trovare compagni troppo pigri da smarcarsi, ha costretto il Napoli ad appiattarsi nella propria metà campo per tutto il primo tempo.

Incubo finale per il Napoli

Dopo la disfatta, tuttavia, sarebbe intellettualmente disonesto non rimarcare come sia folle che in piena lotta per il titolo, una squadra possa mettersi nelle condizioni di farsi rimontare il doppio vantaggio nel giro di tre minuti.

E addirittura perderla, difendendo in maniera inguardabile al cospetto della transizione imbastita dagli uomini di Andreazzoli: un’azione pregevole e ben articolata, nel contesto, però, di una squadra pasticciona. Squagliatasi come un ghiacciolo al sole d’agosto.

C’era comunque la sensazione che il sorpasso dell’Empoli fosse nell’aria. Che i toscani potessero arrivare da un momento all’altro a ribaltarla.

Omettendo di sottolineare che anche la Roma, con un pochino di precisione nel recupero, sarebbe riuscita a completare la rimonta, approfittando di un Napoli scellerato in fase di non possesso.

