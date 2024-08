Napoli, il trend dell’estate è puntare tutto sulle qualità dell’allenatore

A una settimana esatta dal debutto contro il Modena, in Coppa Italia, vediamo il Napoli come sta. Sulla scia di quanto mostrato fino a questo momento, proviamo a immaginare il potenziale undici che la squadra partenopea potrebbe opporre ai “canarini”.

Partiamo dal presupposto che serviva chi riaccendesse l’entusiasmo. Portasse una nuova speranza di grandezza all’ombra del Vesuvio. Ovviamente, un personaggio del genere non poteva assolutamente essere uno qualunque. Del resto, ce ne sono stati fin troppi la scorsa stagione a lasciare il segno, in negativo. Evidentemente privi di leadership. Ergo, incapaci di prendere gli scettici, e trasformarli in fedelissimi, così da sovvertire l’incertezza che regnava nel club. Garcia e poi Mazzarri, ma anche Calzona, non hanno scaldato veramente il cuore di una tifoseria esigente. Talvolta addirittura pretenziosa.

Insomma, i napoletani avevano bisogno di qualcuno che avesse le giuste credenziali per sposare il progetto di rinascita azzurra. Essere una icona sul piano delle credibilità sportiva, oltre che titolare di una grandissima personalità, per coesistere con Aurelio De Laurentiis. Nonché riuscire a creare un legame emotivo con una piazza delusa dal fallimentare post scudetto. Caratteristiche imprescindibili per riannodare i fili della passione con una città “carnale” come poche al mondo. Che non sa, ma tantomeno vuole, tenere le distanze. Anzi, è vogliosa di stringere costantemente un legame (quasi…) fisico con la squadra.

Conte tra dubbi e certezze

In questo scenario, il matrimonio con Antonio Conte è in primis motivazionale, teso a veicolare una mentalità vincente. L’allenatore deve aver percepito questa strana sensazione. Che non ammette mezzi termini. E intende trasmettere la sua carica, lasciando un segno. Innanzitutto sul piano del gioco, dopo che sin dai primi giorni di ritiro il Napoli ha intrapreso un nuovo modulo, passando dal 4-2-3-1 al 3-4-2-1. Una filosofia che omaggia il lavoro e si aggrappa al talento. Non troppo diverso dal classico possesso intenso e qualitativo palesato nel passato. Eppure, con l’obiettivo di applicare idee riformiste. Abbinando la tradizione della difesa a tre, con la modernità di un sistema nient’affatto codificato, che trasforma la fase difensiva in proattiva con lo spostamento in avanti dei laterali a tuttafascia.

La certezza che Di Lorenzo e Spinazzola – cui aggiungere eventualmente la forza di Mazzocchi e la dedizione tattica di Zerbin, finora efficacissimi – possano fare breccia nella trequarti altrui. Ulteriori frecce a uno sviluppo offensivo che punta tantissimo sui fondamentali individuali degli offensive players. Infatti Karatskhelia e Politano, schierati in partenza come esterni a piede invertito, sono chiamati a stringere la posizione. Dunque, più vicini alla porta. Con licenza di tagliare all’interno del campo, per combinare assieme, oppure mettersi in proprio, isolandosi in situazione di uno contro uno. Finendo per muoversi alle spalle della prima punta (chiunque dovesse essere, al netto delle suggestioni sensazionalistiche – in entrate ed uscita – del mercato estivo…).

Ecco, tra gli attaccanti attualmente in organico, sembra che Raspadori stia sopravanzando Cheddira e Simeone. Contro il Brest ha offerto una buona rappresentazione di ciò che Conte pretende dal suo centravanti: garantire profondità ed al contempo spirito di sacrificio, da mettere a disposizione dei compagni, abbassandosi e cucendo la manovra.

Napoli stretto e corto

Nel frattempo il tecnico salentino pare aver intravisto quello che altri, pur tenendolo sotto gli occhi, non avevano compreso appieno. Ovvero, la necessità di mantenere stretti e corti i due centrocampisti, che sanno sia gestire il pallone, che imbucarlo, verticalizzando alle spalle della linea di pressione. Evitando però che gli inserimenti di Anguissa allunghino le distanze da Lobotka. Perché il camerunese è giocatore di gamba, devastante se accompagna l’azione. Ma nelle lunghe corse all’indietro lascia un po’ a desiderare. E costringe lo slovacco ad andare in sottonumero in mediana. Obbligandolo, quindi, a fare una fatica immane, difensivamente parlando.

In definitiva, le scelte di formazione per l’esordio stagionale sembrano in via di definizione. Con Meret in porta e Buongiorno che interpreta il ruolo senza togliere mai la gamba. Non gli spiace mica metterla sul piano fisico e fare a sportellate con l’avversario diretto. Doti che lo rendono perfetto per la linea a tre. Da centrale o di fianco, come braccetto sinistro. Di Lorenzo sta affinando le sue abilità da difensore spendibile sul centro/destra. Possibile possa dare il suo contributo là, con Mazzocchi titolare in fascia. Non escludendo un impiego di Rrahmani, a completare la retroguardia. Il primo Napoli potrebbe essere questo. Ma c’è ancora una settimana di ritiro in Abruzzo per cambiare le gerarchie.

