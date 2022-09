Napoli, Il “Tour de Force” che parte da Sabato!

Il Napoli darà vita, come la maggior parte delle squadre impegnate nelle coppe, ad un vero tour de force prima del Mondiale che si giocherà in Qatar in inverno. Sono due i big match che gli azzurri di Luciano Spalletti disputeranno in campionato prima della sosta per la manifestazione iridata, entrambi fuori casa contro Roma ed Atalanta.

La squadra azzurra, poi, sarà impegnata con un calendario “sulla carta” più tranquillo che si chiuderà con la doppia partita in casa contro Empoli ed Udinese.

Non proprio proibitivo il match di Cremona, in mezzo alla doppia sfida di Champions contro l’Ajax che potrebbe aprire la strada alla qualificazione agli ottavi della coppa dalle grandi orecchie. Sarebbe utile per gli azzurri arrivare alla trasferta di Anfield con la qualificazione in tasca, quindi servirebbero almeno cinque punti tra le due partite con gli olandesi più il ritorno con i Glasgow Rangers allo Stadio Maradona.

Ecco il calendario fino al Mondiale

Si parte da Amsterdam (4 Ottobre) per giungere poi, al termine di vero e proprio “Tour de Force” che si concludera’ il 12 novembre al Maradona contro l’Udinese. Come a dire, che Dio ci aiuti! Soprattutto tenga lontani …infortuni indesiderati!

04-10 Ajax-Napoli

09-10 Cremonese-Napoli

12-10 Napoli-Ajax

16-10 Napoli-Bologna

23-10 Roma-Napoli

26-10 Napoli-Glasgow Rangers

29-10 Napoli-Sassuolo

01-11 Liverpool-Napoli

05-11 Atalanta-Napoli

08-11 Napoli-Empoli

12-11 Napoli-Udinese

