La convulsa ed isterica caccia al prossimo allenatore sembra uno strumento per distrarre l’attenzione dei napoletani. Una sorta di strategia studiata a tavolino, funzionale a incanalare l’interesse verso chi dovrà ereditare la panchina da Gennaro Gattuso.

Mentre i tifosi continuano ad interrogarsi, senza ricevere alcuna delucidazione, sui reali motivi che hanno portato il Napoli ad offrire uno spettacolo ai limiti dell’indecoroso contro il Verona.

Padrone del proprio destino, il gruppo s’è sciolto come neve al sole, davanti alla necessità dei tre punti. Inderogabili per dare senso ad una stagione decisamente positiva fino a quel momento.

Mentre adesso diventa difficile scovare una spiegazione plausibile ad un tonfo così clamoroso.

Non fosse altro che degli azzurri hanno subito supinamente il loro destino, accettando di essere bullizzati dalla squadra di Ivan Jurić, senza opporre la benchè minima resistenza.

Un atteggiamento che non ha alcuna logica. Innanzitutto, dal punto di vista tecnico-tattico. Intollerabile l’approccio inconsistente alla partita. Demenziale, poi il goffo tentativo di ribaltarla.

Ovviamente, l’aspetto caratteriale assume preminenza. Tuttavia, scevro da vittimismo e voglia di vedere complotti ovunque, l’onestà intellettuale che contraddistingue l’ambiente ha preso tristemente consapevolezza di come questa squadra, nei momenti topici, abbia sempre bisogno del pannolone.

Tutti tristi, ma nessuno si espone

Innegabile, dunque, giungere alla conclusione che, comunque la si voglia interpretare, la sconfitta di domenica sera allunga un’aurea fallimentare sul campionato del Napoli. Nonché, sul suo futuro…

La mancata qualificazione alla Champions potrebbe davvero essere sanguinosa per le casse partenopee. Chiaramente, nessuno pensa che ADL voglia ridimensionare. Eppure, l’atteggiamento pavido e remissivo palesato al cospetto degli scaligeri non può essere cancellato con un colpo di spugna. La squadra è stata veramente disastrosa. E nessuno, finora, ha sentito il bisogno di metterci la faccia.

Se non a scusarsi per il crollo inaspettato a pochi metri dal raggiungimento dell’obiettivo minimo stagionale, almeno per tentare di dare una giustificazione a tutti quelli che si sentono traditi dai propri beniamini.

Questo, forse, è l’aspetto peggiore del beffardo finale di campionato. L’impressione che una parte consistente della rosa attuale non abbia compreso appieno cosa significhi il Napoli per la città.

La proprietà intervenga e faccia chiarezza

Probabilmente, alcuni protagonisti presumono che gli Europei e le vacanze possano derubricare questa storiaccia a fenomeno passeggero, presto dimenticato. Sarebbe un errore gravissimo, invece, sottovalutare la portata degli effetti che la volata Champions genererà nei rapporti futuri. Con i giocatori e la società.

Perché se i primi immaginano che si possa dimenticare frettolosamente il più grosso suicidio calcistico dai tempi di Roma-Lecce, senza che nessuno se ne assuma la responsabilità, non hanno capito niente. Oppure sono mal consigliati dai procuratori.

Se pensiamo che ci sono ancora in giro certi agenti, talmente capricciosi ed egocentrici da pretendere cifre assolutamente fuori mercato per rinnovare, piuttosto che suggerire ai loro assistiti di addivenire a più miti pretese economiche. Specialmente alla luce delle conseguenze prodotte all’interno del “sistema calcio” dalla crisi finanziaria post Covid, allora la situazione appare davvero fuori controllo.

Non fosse altro che, a fronte di stipendi milionari, i tifosi, tutt’altro che addentro alle dinamiche legate alle plusvalenze ed alla contabilità creativa delle società, potrebbero semplicemente pretendere da calciatori assolutamente “normali”, prestazioni commisurate all’ingaggio. E non vergognose manifestazioni di terror panico o vigliaccheria…

Al contempo, la proprietà non può continuamente lordarsi la coscienza attraverso cotanta strafottenza. Perché i cicli vanno e vengono. Nondimeno, evitare di assumersi l’onere di approfondire i motivi di un crollo inspiegabile sul filo di lana, potrebbe trasformarsi nell’ennesimo atto autolesionistico!

