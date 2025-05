Napoli, il sogno tricolore passa (ancora) dalla solidità difensiva. Il pareggio interno per 2-2 contro il Genoa ha permesso al Napoli di conservare il primo posto in classifica, sebbene con un solo punto di margine sull’Inter. Il gol del genoano Vasquez, inoltre, fa cadere un piccolo record stagionale degli azzurri, in quanto si tratta del primo gol subito di testa dalla squadra allenata da Antonio Conte.

Ciò nonostante, il Napoli vanta ancora la miglior difesa della Serie A, con soli 27 gol al passivo dopo 36 turni di campionato. A fronte di un attacco poco produttivo (solo la Juventus ha fatto peggio tra le prime quattro), gli azzurri hanno quindi fondato il proprio cammino sulla solidità difensiva, malgrado le frequenti assenze per infortunio di Buongiorno e i diversi problemi che, in vari momenti della stagione, hanno colpito Spinazzola, Olivera e Juan Jesus .

L’ex granata, in particolare, ha saltato per infortunio ben 14 gare (più di un terzo del totale) e potrebbe non recuperare prima della fine del campionato; anche il giocatore chiamato a sostituirlo, Juan Jesus, è alle prese con problemi fisici (è assente dalla 32esima giornata). Inoltre, il Napoli ha dovuto fronteggiare anche le defezioni di Olivera e Spinazzola che, nel corso della stagione, hanno saltato rispettivamente 6 e 5 gare per infortunio. Nel complesso, quindi, per un totale di 28 giornate su 36, il tecnico non ha avuto a disposizione il pacchetto difensivo al completo, dovendo spesso varare soluzioni alternative. Il passaggio momentaneo al 3-5-2, dovuto anche al forfait di Neres, ha lasciato poi il posto ad un assetto più consolidato – il 4-3-3 – ma con interpreti differenti: a Monza è toccato a Rafa Marin affiancare Rrahmani mentre a Lecce è stato Olivera a occupare il ruolo di centrale di sinistra.

Napoli, il sogno tricolore passa (ancora) dalla solidità difensiva

Malgrado non abbia potuto schierare la linea difensiva considerata ‘titolare’, Conte è riuscito a rendere il Napoli estremamente solido; lo testimonia anche il dato sui tiri concessi. Secondo le statistiche elaborate dal portale fbref.com, gli azzurri sono la squadra che ha subito meno tiri in porta (91), con una media di 2,53 per partita. In aggiunta, per quanto riguarda la distanza media dei tiri concessi, è la più alta in assoluto: 19,2 metri. In sostanza, la compagine partenopea concede agli avversari di calciare da una distanza mediamente superiore rispetto a tutte le altre squadre di Serie A.

Solo il Bilbao meglio degli azzurri in Europa

Il dato sui gol subiti fa della squadra allenata da Antonio Conte anche la seconda retroguardia meno battuta dei maggiori campionati europei; solo l’Athletic Bilbao (26 gol subiti in 35 partite) ha fatto meglio. Anche considerando la media per partita, solo i baschi hanno fatto leggermente meglio del Napoli che vanta un dato pari a 0,75 reti subite per partita, a fronte delle 0,74 della compagine spagnola.

Il dato, lievemente ‘peggiorato’ dopo il 2-2 contro il Genoa, testimonia anzitutto una generale compattezza di squadra, specie rispetto alla scorsa stagione, ad esempio, allo stesso punto del campionato, il Napoli aveva ben 46 reti al passivo. Inoltre, c’è un altro risvolto statisticamente rilevante: dal 2000 in poi, 8 volte su 10 la squadra con la miglior difesa ha anche vinto il campionato. Curiosamente, l’ultima a non riuscirci è stata l’Inter (allenata proprio da Antonio Conte) nel 2020, che finì seconda alle spalle della Juventus pur avendo la retroguardia meno battuta.

Ciò nonostante, i bookmaker vedono il Napoli favorito nella corsa al tricolore; a riprova della fiducia da parte delle agenzie nei confronti della compagine partenopea ci sono le quote, tutte piuttosto basse, dei portali specializzati in scommesse sportive online che vedono il Napoli a 1.35, mentre l’Inter è data vincente a 3.00.

Il Napoli più solido dell’ultimo decennio

A rendere ancor più significativa la performance difensiva del Napoli in versione 2024/25 c’è un altro dato: prendendo in considerazione gli ultimi dieci campionati di Serie A, solo nell’anno dello scudetto ha subito meno reti dopo 36 giornate. La squadra allenata da Antonio Conte ha infatti migliorato il dato della stagione 2017/18, quando le reti al passivo alla 36^ giornata furono 28; due stagioni fa, invece, il Napoli che avrebbe poi vinto lo scudetto ne aveva incassato 26 dopo 36 giornate.