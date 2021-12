Napoli, il report dell’allenamento: terapie per Fabian e Insigne, da valutare l’infortunio di Lobotka

Il Napoli ha ripreso oggi gli allenamenti al “Konami Training Center”, in vista del match contro il Leicester, in programma giovedì alle ore 18.45. per l’ultima – e decisiva – giornata di Europa League.

Piove sul bagnato, perchè lo staff sanitario ha constatato l’ennesimo infortunio in casa partenopea. Stanislav Lobotka, uscito anzitempo nel match contro l’Atalanta, ha riportato un trauma contusivo di medio-alto grado del bicipite femorale destro. Il recupero del centrocampista slovacco sarà rivalutato nei prossimi giorni. Nel frattempo, ha già iniziato il percorso riabilitativo.

Il report dell’allenamento

Per quanto riguarda il resto del gruppo, invece, dopo una prima fase di attivazione e potenza aerobica, la squadra si è divisa in due: chi ha giocato contro la Dea bergamasca s’è limitato a svolgere lavoro di scarico in palestra. Mentre gli altri svolgevano lavoro tattico e partita a campo ridotto.



Fabiàn Ruiz ha svolto terapie e personalizzato in palestra. Insigne solamente terapie. Manolas personalizzato in palestra, nonchè parte del lavoro aggregato al gruppo. Anguissa personalizzato in campo. Koulibaly terapie.

