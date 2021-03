Napoli: il pericolo è rassegnarsi al peggio, vivendo alla giornata

Game over. Una espressione che si addice al Napoli attuale. Alla classica scritta finale che compare sui videogiochi per indicare appunto la conclusione della partita, tuttavia, va data una interpretazione ben più ampia. Che trascende il pareggio con il Sassuolo.

Var e punti persi, il Napoli rimugina

Ovviamente, se viene preso ad oggetto l’andamento complessivo del match di ieri, alla squadra di De Zerbi il punto potrebbe pure stare stretto. Valutando la corrispondenza tra il piano gara dei due allenatori, e la loro efficacia, effettivamente i neroverdi hanno fatto molto meglio dei partenopei.

Il Napoli, dunque, non avrebbe meritato il risultato pieno. Però, per com’è maturato, il pari sa veramente di beffa. E fa male. Tanto al morale, quanto alla classifica dei partenopei. Che hanno gettato letteralmente alle ortiche la vittoria, per errori puerili ed omissioni concettuali.

Trascurando, almeno in questa sede, di alimentare il dibattito polemico circa il provvedimento disciplinare sul gol di Insigne. Probabilmente era da annullare, in quanto il Var fornisce un dato oggettivo incontrovertibile. Non è questione di centimetri o sfumature. O sei al di là della linea. Ovvero, in fuorigioco. Oppure, non lo sei.

Al contrario, quello che andrebbe rimarcato con forza ed onestà intellettuale, è la mancanza di uniformità nel giudizio arbitrale. Attendere dal Var la medesima scrupolosa attenzione nello scandagliare il fallo di Ferrari su Politano. Anche in questo caso, è corretto appellarsi ai centimetri o alle sfumature. Ergo, concedere il calcio di rigore non appare minimamente in discussione…

Difficile convivere da separati in casa

E’ indubbio che sull’andamento ondivago, a tratti uterino, del Napoli pesino come macigni alcune situazioni enigmatiche, mai veramente affrontate con cognizione di causa dalla società.

Innanzitutto, un allenatore già virtualmente esonerato a dicembre. In questi mesi Aurelio De Laurentiis ha deciso di tollerare gli equivoci tattici e l’assoluta mancanza di gioco. Eppure, Gennaro Gattuso resta ancora saldamente accomodato in panchina.

Forse solo per mancanza di alternative valide. In giro non c’è un altro tecnico talmente coraggioso da assumersi l’onere, magari a tempo determinato, di risolvere i tanti problemi congeniti di questo gruppo.

Gattuso è consapevole di essere (mal) sopportato dalla proprietà, che gli imputa carenze in termini di mera competenza calcistica, difficilmente compensabili solamente con il carattere e la determinazione.

Pur difendendo strenuamente l’uomo, sostanzialmente l’allenatore è già sull’uscio di Castel Volturno…

Gattuso in rottura, confuso e smarrito

Anche qualche giocatore tiene le valigie bell’e fatte. Con il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno, Hysaj e Maksimovic appaiono palesemente estranei al progetto tecnico. Sorvolando sui danni provocati dai loro evidenti limiti calcistici, ormai noti, è masochistico continuare ad insistere su due risorse dal rendimento nemmeno vicino alla sufficienza.

Il gioco è finito, quindi, non perché il Napoli s’è condannato con le sue stesse mani ad un finale di stagione anonimo e marginale rispetto alla concorrenza. Nonostante gli azzurri rimangano, in ogni caso, attaccati al carrozzone delle cd. Sette Sorelle. Pur essendo, tra queste, l’ultima della fila.

Il gioco è finito poiché Gattuso ha smarrito lucidità. Manifesta la confusione tipica di chi è in rottura prolungata. E questa circostanza si riflette in ogni sua decisione. Quando adotta un particolare sistema di gioco, in funzione dell’avversario di turno. Cannandolo clamorosamente.

Nel momento in cui sceglie la formazione titolare. Tutte le volte che legge l’andamento della partita e prova a invertirne la deriva, attraverso le sostituzioni. Il più delle volte, miseramente fallite.

Al Mapei Stadium l’ennesima perla di saggezza. A quattro minuti dalla fine, ha poco senso cambiare un centrale difensivo con un altro. Manolas non vedeva il campo da oltre un mese. Riproporlo con il Sassuolo, non con l’intento di fortificare ulteriormente l’assetto difensivo, blindando la retroguardia con tre cagnacci, ma soltanto per fargli prendere confidenza con l’evento agonistico, è stato un azzardo.

Bisogna smettere di illudersi

Senza considerare che le contemporanee vittorie di Roma, Juventus ed Atalanta sembrano ridurre al lumicino le residue possibilità della squadra di Gattuso di poter insediare l’ultimo posto utile per accedere alla Champions League del prossimo anno.

A questo punto, onde evitare di compromettere la funzionalità epatica, le cosiddette crocette al fegato, per gli amanti del linguaggio aulico, i tifosi dovrebbero semplicemente smetterla di aspettarsi alcunchè da questi ragazzi.

Attendere che la stagione finalmente trovi il suo epilogo naturale, chiudendo in maniera dignitosa la gestione di Ringhio, che ha sottratto qualcosa un po’ a tutti. Specialmente sul piano dell’entusiasmo. Oltre ad aver comunque arricchito la bacheca con un titulo.

Sperare che, al netto delle settimane tipo, neanche il Napoli fosse una neopromossa, ADL abbia davvero la voglia di azzerare tutto. Ripartire, dando vita ad un nuovo progetto pluriennale, che persuada l’ambiente a non ripetere mai più, come fosse un mantra, l’invettiva del suo capitano: “Siamo una squadra di merda…”.

