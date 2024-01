Napoli, il nuovo obiettivo diventa Ngonge

Il Napoli ha promesso un mercato di riparazione piuttosto attivo. Del resto, le lacune dell’organico sono sin troppo evidenti, le certificano i risultati altalenanti e la posizione di classifica. Ma se fino a ieri i ruoli da coprire riguardavano difesa e centrocampo, pare che adesso la società voglia tentare di rinforzare anche la prima linea, da tamponare con la partenza di Osimhen verso la Coppa d’Africa.

In questo scenario si inserisce l’ultima indiscrezione che circola tra gli operatori. Ovvero, che la società partenopea vorrebbe sondare il Verona per Cyril Ngonge. Un giocatore che stuzzica la Serie A: Milan e Fiorentina hanno sondato il terreno con gli scaligeri. Proprio i gigliati avrebbero fatto una offerta di 10 milioni, rispedita prontamente al mittente. L’attaccante belga, infatti, ha già segnato cinque gol in diciotto presenze. E viene valutato almeno 12-13 milioni di euro dai veneti, inclusi bonus vari ed eventuali. Però, a queste condizioni, sarebbe una trattativa complicata per tutti i pretendenti.

