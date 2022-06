Napoli: Il Mercato, I contratti e Il monte ingaggi, cosa si inventera’ il patron dei miraggi

Quella del Napoli è stata una stagione con molti alti e qualche basso che ha condizionato il risultato finale della stagione 2020/21. Gli azzurri hanno provato a giocare insieme a Milan e Inter per lo scudetto ma i tanti punti persi allo stadio Maradona hanno inevitabilmente messo in salita il cammino della squadra di Luciano Spalletti .

Tuttavia, resta raggiunto l’obiettivo stagionale: la qualificazione in Champions League, sfiorata nella scorsa stagione con Rino Gattuso in panchina, è un punto di partenza importante per il Napoli che ora potrà concentrarsi sul mercato per rinforzare la rosa e provare a giocarsela su ogni fronte nella prossima annata.

Portieri, tra Rinnovi, addii e nuovi arrivi

Negli ultimi anni Alex Meret e David Ospina si sono alternati tanto tra i pali del Napoli ma con Luciano Spalletti, il secondo ha preso il sopravvento, diventando difatti il portiere titolare azzurro. Quest’anno pero’, le gerarchie sembrano prendere strade diverse. Infatti con l’addio del portiere Colombiano, David Ospina, futuro sposo del Al Nassr squadra dell’Arabia Saudita, Alex Meret, al quale sara’ rinnovato il contratto fino l 2027, si riprende il posto di titolare ed attende il suo “secondo“, che con molta probabilita’ sara’ Salvatore Sirigu‘, 35 enne ex Genoa, Psg e Torino, di grande esperienza e di sicuro affidamento. Con Marfella, gia’ presente lo scorso anno, oppure Contini, rientro dal prestito a Vicenza che faranno il terzo

Difensori, tutti in attesa della decisione su Koulibaly…

La vicenda contrattuale di Koulibaly, tiene in trepida attesa i tifosi partenopei, ed il tecnico, Luciano Spalletti, pronto ad incatenarsi per trattenere il Franco-Senegalese. La sensazione e che alla fine possa restare a scadenza, anche se il mercato insegna che fino alla fine si puo’ sempre ribaltare tutto. Ma e’ anche chiaro, che il Napoli non può’ permettersi di perdere Kalidou, perché difficile da sostituire, oltre che una vera ancora per la difesa azzurra. Giovanni Di Lorenzo e Amir Rrahmani sono gli altri due difensori fondamentali per Luciano Spalletti, così come lo è stato Mario Rui in questa stagione, senza dimenticare Juan Jesus, che quando e stato chiamato in causa, ha disputato sempre prestazioni eccellenti

Ma chi sara’ il quarto centrale, sempre che Koulibaly resti, che completerà’ la difesa azzurra? I nomi sono Due, Leo Ostigard, difensore Norvegese di proprietà del Brighton, ex Genoa, e Nicolo’ Casale, difensore del Verona, che piace tanto a Giuntoli. Ricordando l’arrivo di Mathias Olivera, ex Getafe e mancino della Nazionale Uruguaiana , che si contenderà’ il posto con il portoghese Mario Rui

Centrocampisti, Si parte da Lobotka poi….

Stanislav Lobotka sembra essere al momento, l’unica certezza insieme a Frank Anguissa dei centrocampisti azzurri del prossimo anno. Infatti, Fabian Ruiz, arma in più del Napoli a centrocampo e colui che ha segnato di piu del reparto la scorsa stagione, e quello che vive un contrasto velato con la societa’. Non ha voluto rinnovare con il club, il suo rapporto termina il 30 giugno 2023, ed il mercato vive di sirene spagnole ed anche italiane, tra cui la Juve. Resterà’ a scadenza oppure andrà’ via? E poi c’e’ Diego Demme, che gradirebbe un minutaggio maggiore per poter esprimere di piu’ le sue qualita’. Mentre Piotr Zielinsky sembra essersi convinto a restare, lo stesso discorso per Eljif Elmas

Il ds del Napoli Giuntoli è all’opera per rinforzare la mediana e ha tanti nomi sul proprio taccuino. Quattro i nomi nel mirino: Nandez, Veretout, Tameze e Thorsby. Per il primo c’è una folta concorrenza, mentre il francese è un vecchio pallino e può diventare finalmente una pista caldissima visto che Mourinho non lo considera parte del progetto. Il centrocampista del Verona è ideale per il 4-2-3-1 davanti alla difesa, mentre il doriano potrebbe giocare sia a due sia a tre, aspetto importante visto che l’intenzione è di variare all’occorrenza virando sul 4-3-3. Aspettando acquisti anche nel reparto offensivo, ora gli occhi del Napoli sono rivolti alla zona nevralgica del campo.

Attaccanti, forse neanche Osi… sa se resta oppure no…

Insigne, Mertens, Ounas, Politano, Petagna, Osimhen e Lozano…messi in questo ordine perché’ con l’addio del capitano, accasatosi al Toronto, con Mertens destinato ad andar via per scadenza, Ounas che non sembri rientrare nei piani del tecnico Spalletti, Politano che vuole cambiare aria per giocare di piu, Il Valencia di Gattuso lo cerca, e ‘perché’ si sente escluso, a dire del Procuratore Giuffredi, dal progetto Napoli, Petagna che sembra diretto al Monza di Berlusconi. Restano Lozano, che guadagna 4,5 milioni non un dettaglio visti i tagli in casa Napoli, ed Osimhen, che e vero il Decreto Crescita ne “blocca” la vendita fino al 31 Dicembre 2022 altrimenti il Napoli deve versare all’ erario 10 milioni di euro, ma se arriva l’offerta monstre…il famoso bonus 110...allora tutto cambierebbe. E sembra che il Newcastle non voglia arrendersi! Unica novità’ Khvicha Kvaratskhelia calciatore georgiano, attaccante o centrocampista della Dinamo Batumi e della nazionale georgiana dal 1°Luglio ufficialmente azzurro…ma tutto da scoprire nel nostro campionato.

Armando Broja di proprietà del Chelsea Football Club, Gianluca Scamacca del Sassuolo, Giovanni Simeone del Verona, Gerard Deulofeu dell’Udinese, Nahitan Nandez del Cagliari, Josip Brekalo del Wolfsburg, Beto dell’ Udinese, Domenico Berardi del Sassuolo, Tanti i nomi, ma nulla di concreto..

E tra pochi giorni, 1°Luglio, si apre ufficialmente il Mercato, nel Napoli c’e’ la legge che uno esce e l’altro entra, la speranza che e che ad uscire…ridimensionato non sia proprio il Napoli, perché’ questa fase di stallo, tra contratti e mal di pancia...fanno pensare che Spalletti stia solo aspettando la fine del suo mandato, per “fuggire” via, come già’ in molti lo stanno già’ tentando.

