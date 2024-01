Napoli: Il Mercato coinvolge anche la Società!

Per il Napoli è tempo di porte girevoli, e non riguarderebbe solo la squadra, ma anche a livello dirigenziale ci potrebbero essere delle novità clamorose!

Infatti starebbe maturando l’idea in Ad ldi sollevare, per giugno, dall’ incarico di DS azzurro Mauro Meluso, contratto in scadenza a Giugno 2024, giunto a Napoli negli ultimi giorni di mercato estivo, per sostituirlo con Gianluca Petrachi, ex di Torino e Roma

Chiaro che l’operato svolto a gennaio se dovesse dare delle risposte soddisfacenti si andrebbe avanti con lui, se così possiamo dire. Ma l’idea che l’ex Roma possa sedere dietro la scrivania di Castel Volturno, stuzzica non poco il patron, ricordando anche gli ottimi rapporti che intercorrono tra Petrachi ed il Presidente De Laurentiis.

Gianluca Petrachi era stato già corteggiato più volte dal Patron dopo l’addio di Cristiano Giuntoli passato alla Juventus, e c’è d’aggiungere anche la voglia di misurarsi con una grande piazza come quella di Napoli dopo un periodo di stop, e rimettendosi cosi in gioco con il giusto entusiasmo e la competenza che appartiene al Ds ex Roma.

La situazioneresta ancora in fase embrionale, ma la rivoluzione e appena iniziata in casa Napoli, si spera solo che le parole del Presidente riferite in conferenza stampa dopo Napoli-Monza non restino come la nona di Beethoven, bella d’ ascoltare…ma senza un logico finale…A te la linea Aurelio!

