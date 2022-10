Napoli, Il giorno del Diez…Diego Armando Maradona!

Il calendario non conosce soste e sabato il Napoli tornerà al Maradona per il match contro il Sassuolo. Il calcio d’inizio è alle 15. Ma prima ce ne sarà un altro altrettanto suggestivo. Si ricorderà il compleanno di Maradona (è nato il 30 ottobre 1960) con una bella iniziativa che comincerà alle 13.30.

L’appuntamento è ovviamente a Fuorigrotta: ci saranno i compagni di squadra negli anni dei due scudetti, ma soprattutto gli studenti della Sanità e del Parco Verde di Caivano. L’iniziativa è stata organizzata dal club azzurro, assieme a Stefano Ceci, amico e manager del Diez per tanti anni:

“Abbiamo anticipato tutto di un giorno – spiega – perché il Napoli gioca appunto sabato e non domenica. Va bene lo stesso. L’importante è che la città abbia sempre voglia di ricordare Diego. Io l’ho accompagnato per 20 anni in vita e ho voglia di celebrarlo insieme alla città che lo ama e lo amerà per sempre”.

Toccherà a Clementino inaugurare il momento dedicato al Diez:

“Poi ci saranno Bagni, De Napoli, Caffarelli e Filardi – continua Ceci – Gli altri saranno tutti presenti con il cuore”.

Sono stati invitati pure il governatore Vincenzo De Luca, il sindaco Gaetano Manfredi e l’ex presidente Corrado Ferlaino

“Ma al centro – conclude Ceci – ci sono loro, i bambini. Diego li ha sempre amati. Da parte loro ci sarà un omaggio a Maradona. Non hanno avuto la fortuna di vederlo in campo dal vivo, ma conoscono comunque bene le sue magie in campo dai racconti dei genitori in una tradizione che resterà nella città per sempre”.

