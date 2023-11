Napoli, il gioco non è più una priorità: al momento, bastano i punti

Il calcio, da sempre, è uno sport che suscita forti reazioni emotive. A maggior ragione all’ombra del Vesuvio, dov’è visceralmente radicato nei tifosi del Napoli, pure quelli occasionali. Forse proprio questo è il motivo per cui il lavoro di Rudi Garcia viene così aspramente criticato. Ovviamente, non c’è alcun pregiudizio nei confronti dell’allenatore. Bensì solo una profonda e istintiva avversione al suo modo di far giocare la squadra. Una situazione nient’affatto irrazionale, considerando le aspettative del pubblico partenopeo, abituato ad un tipo di gioco finora inesplorato. Orientato a dominare l’avversario, frustrandolo con il possesso tecnico e qualitativo, associato a tenacia nel difendersi in avanti attraverso la pressione esasperata. Tutte cose che si sono un po’ perse con la gestione del francese.

L’indole di Garcia, infatti, è tendenzialmente più conservativa, piuttosto che propositiva. Il suo stile è completamente in antitesi col recente passato: niente movimenti organizzati e scalate di reparti, dunque, che consentivano di incrementare il volume del pressing. Sostanzialmente, preferisce compattarsi con il baricentro basso e aspettare, reagendo agli eventi provocati dalla controparte. Quindi, provare a sbrogliare il bandolo della matassa, riportando l’inerzia dalla sua, inserendo nell’equazione le transizioni come sbocco naturale della manovra.

I puristi storcono la bocca

Il paradosso più grande all’interno di questa storia è che nonostante il diverso approccio contestualizzato da Garcia sia stato accolto con estremo malumore, specialmente a chi disdegna questo tipo di stravolgimento tattico, capace di far storcere la bocca ai puristi del gioco, sembra che la squadra si stia adattando, diventando maggiormente consapevole del proprio valore.

Insomma, l’ostinatezza del tecnico francese potrebbe rappresentare l’ennesima pietra miliare dello scontro ideologico tra “esteti” e “risultatisti”, favorendone l’avvicinamento. Se non addirittura l’incontro. Senza considerare che il calcio estremamente redditizio cui anela il titolare della panchina azzurra potrebbe aprire nuovi scenari. Producendo una ventata inaspettata di freschezza. Magari non quella che si aspettavano i tifosi.

Invece, il modello Garcia sta tentando di acquisire un certo rispetto, guadagnando ulteriore credibilità, almeno sul piano dei risultati. Anche se gli oltranzisti della critica, continuano a snobbarlo. Se non peggio.

Nondimeno, la minoranza che appartiene alla fazione con più aperte vedute mantiene una sospensione nel giudicare il Napoli attuale. Poco gratificati da un calcio talvolta ai limiti della decenza estetica. Ma comunque speranzosi circa la possibilità di raggiungere gli obiettivi fissati dalla proprietà. A breve termine, il passaggio della fase a gironi in Champions. Senza illudersi troppo in ottica scudetto. Tuttavia, guardando con moderata fiducia (minimo…) al quarto posto.

