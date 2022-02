Napoli, il futuro passa da Venezia: bisogna colmare il gap con la vetta

Quanto mai lungimirante Luciano Spalletti nella conferenza stampa prepartita. Il gap con l’Inter si riduce in queste gare. Sarebbe semplicistico pensare allo scontro diretto del Maradona con la squadra di Inzaghi, senza prima uscire vincenti dal Penzo. Sono proprio queste le partite che fanno la differenza in una stagione, il Napoli lo sa sin troppo bene dopo aver perso punti sanguinosi contro Spezia ed Empoli.

Lagunari rinforzati a gennaio

Tra l’altro non bisogna sottovalutare il Venezia, che rabberciato, ha tenuto testa a San Siro, nell’ultimo turno contro la prima della classe.

Molti volti nuovi in casa veneta a partire da Nsame che in Svizzera con lo Young Boys ha segnato valanghe di gol ed è pronto per ripetersi in Italia, partirà probabilmente dalla panchina insieme al portoghese Nani, che a dispetto della carta d’identità, è sempre un giocatore capace di cambiare da solo le partite.

Torna tra i pali Romero, difesa a quattro con Caldara, Ceccaroni, Ebuehi e Ullmann. A centrocampo Cuisance, Ampadu e Busio. Sulla trequarti Aramu dietro Okereke ed Henry.

Un Venezia, dunque al gran completo dopo le settimane che lo hanno visto letteralmente devastato dal Covid e dalle indisponibilità.

Incubo Nazionali per Spalletti

Nell’aprile del 2021 Aurelio De Laurentiis si lamentava fortemente delle Nazionali, sottolineando come queste uccidano il calcio. A poco meno di un anno di distanza c’è da dire che il patron azzurro avesse più che ragione.

L’ennesimo infortunio del Chucky Lozano con il Messico è veramente la goccia che fa traboccare il vaso: in estate stava per rimetterci un occhio, a Natale il Covid lo trattenne in sudamerica per venti giorni ed ora la spalla. Per una stagione praticamente compromessa dalla nazionale, il Napoli si trova a pagare un giocatore per averlo tre mesi l’anno.

Per non parlare della Coppa d’Africa, con tutte le complicazioni che ne derivano. L’idea, inizialmente sposata anche da Guardiola, era quella di chiedere un risarcimento alle varie federazioni, oppure si potrebbe pensare di far pagare le mensilità non usufruite ( nel caso di Lozano, sarebbero due) direttamente dalla propria Nazionale appartenente. Per la gara di Venezia ancora indisponibili Koulibaly ed Anguissa, impegnati per le due finali, oltre Ounas non ancora al meglio e non del tutto chiara la sua condizione di salute.

C’è Osimhen con la maschera

Toccherà a Meret difendere i pali, visti gli impegni intercontinentali di Ospina, per un ruolo da titolare che sembra ormai tornato tra le mani del portiere italiano.

Per Victor Osimhen è stata alleggerita la maschera protettiva, come anticipato qualche tempo fa, questo gli consentirà maggior visibilità e probabilmente la maglia da titolare.

Per il resto formazione fatta, con qualche ballottaggio a centrocampo tra Demme e Lobotka, con Politano che prenderà il posto del messicano e soprattutto con un gruppo che ci crede più che mai.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati