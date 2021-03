Napoli: il futuro in panca. Tra presunti Maestri e apprendisti stregoni

Il Napoli sta attraversando un periodo delicato. Nonostante in organico ci siano ottimi giocatori, ha comunque evidenti limiti strutturali. Difetti congeniti, associati a lunghe defezioni per infortuni e Covid, che hanno costretto Gennaro Gattuso a reinventare la squadra più volte, nel tentativo di tenerla agganciata all’alta classifica, equilibrandone i reparti.

Pregi e difetti di una squadra incompiuta

E’ innegabile che, quest’anno, in alcune partite gli azzurri abbiano palesato per intero i loro pregi. Su tutti, la indiscussa abilità nel dominare il possesso. Creare artificiosamente, in virtù di un giropalla sontuoso, gli spazi da attaccare.

Al contempo, impossibile soprassedere sulle fragilità di un gruppo incapace di esprimersi compiutamente, le volte in cui il palleggio risultava sterile o inefficace.

Analizzando il percorso stagionale dei partenopei, a Gattuso vanno sicuramente concesse delle attenuanti. Ha dovuto fare i conti con diversi infortuni, capaci di minare le fondamenta della sua dottrina calcistica, funzionale ad esaltarsi in maniera diretta e verticale.

Al contempo, tuttavia, forte è l’impressione che ad un certo punto in Ringhio abbia preso il sopravvento la tendenza a giustificarsi, appellandosi esclusivamente alla (presunta…) pressione dell’ambiente mediatico napoletano.

Sostanzialmente, una scusa puerile, per scaricare all’esterno le responsabilità generate da una evidente mancanza di lucidità nelle scelte tecnico-tattiche.

La strategia di aggredire, per difendersi dalla eccesiva severità nei giudizi di una certa stampa, ha acuito la sensazione che l’allenatore fosse in rottura prolungata.

Le responsabilità di allenare a Napoli

Così, Gattuso è caduto in uno stato confusionale. Una spirale negativa, che ne ha intaccato il lavoro quotidiano. Nonchè l’onestà intellettuale nelle dichiarazioni. Travolto dalla progressiva sfiducia maturata in De Laurentiis. Oltre che protetto a malapena da Giuntoli.

Disattendendo il soprannome che l’ha reso famoso, Rino ha smesso di ringhiare. Sostituendo il metaforico brontolio minaccioso di zanne digrignanti, con un timido ed incerto latrato. Prima che la società lo zittisse, ordinando il silenzio stampa.

Non sapremo mai se stufa di ascoltare le conferenze post gara infarcite di luoghi comuni dell’allenatore. O maggiormente infastidita dalla constatazione che in giro ci siano troppi “suonatori di violino”.

In effetti, non si sa bene per quale arcano motivo, nei media è emersa una corrente particolarmente compiacente nei confronti di Gattuso. Che pare non dimostri la medesima benevolenza avverso le cappellate commesse dai giocatori azzurri.

Spalleggiati da una pletora di ex colleghi, riciclatisi in veste di opinionisti, tanti (forse troppi…) fanno a gara per nascondere le manchevolezze in panchina del loro amico.

Una situazione che, stranamente, accomuna Gattuso a Pirlo. Un altro predestinato, secondo chi è bravo a raccontare il calcio, a diventare subito “Maestro”. Senza passare per la dovuta gavetta.

Probabilmente, è giunto il momento di derubricare questi sedicenti depositari del verbo al ruolo di apprendisti stregoni.

D’altronde, allenare è una responsabilità non da poco. Un onere troppo grande da assumersi per chi non ha pagato il giusto dazio al noviziato. Utile a trasformare un potenziale raccomandato, in un vero Top Coach!

Ritratto ideale del prossimo tecnico

Il problema adesso è un altro. Chiunque dovesse sbarcare all’ombra del Vesuvio dovrà essere pienamente consapevole di guidare un periodo di transizione, in un contesto ambientale complesso.

Presumibilmente, il prossimo allenatore del Napoli sarà costretto a calarsi in uno scenario dove le aspettative della piazza resteranno, in ogni caso, assai esigenti.

Con la proprietà intenzionata, magari, ad elaborare un programma di crescita pluriennale. Dando vita, innanzitutto, ad un repulisti profondo. Che non significa, necessariamente, abbassare il livello degli investimenti in vista di un ridimensionamento.

Nondimeno, il nodo da sciogliere, al di là dei nomi circolati finora, è se il nuovo allenatore avrà la maturità di scendere a patti con le circostanze. Adattando la sua filosofia al materiale che la società gli metterà a disposizione. Quindi, alle variabili della rosa che il diesse gli allestirà. E non il contrario.

De Laurentiis non vuole un Maestro (presunto…) della panchina. Certamente, obbligherà il nuovo tecnico a perseguire un calcio facilmente riconoscibile. Che abbia, però, un’identità radicata.

A questo punto, non è più questione di schierare un sistema marcatamente offensivo, piuttosto che dall’indole decisamente speculare.

ADL si accontenterebbe pure di un gioco meno elaborato e propositivo. L’importante è che l’allenatore non stravolga tutte le sue convinzioni alla prima difficoltà…

