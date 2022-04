Napoli, il destino si deciderà a Fuorigrotta

Mancano sette giornate alla fine del campionato. Il Napoli vede la vetta lontana solo un punto, il pari interno del Milan contro il Bologna certifica ancora una volta quanto ogni partita sia insidiosa.

È giusto che gli azzurri credano al sogno? Più che giusto, è doveroso. La squadra ci deve credere, il primo a farlo è Spalletti. Ora, però, arriva il difficile: due gare consecutive in casa. Proprio a Fuorigrotta il Napoli ha avuto i suoi maggiori problemi, sia in campionato che nelle varie competizioni.

Nella gara di Coppa Italia, proprio la Fiorentina di Vlahovic (il serbo dopo qualche giorno sarebbe partito per Torino) sbancò il Maradona conquistando il passaggio del turno. È vero che era un Napoli alle prese con una infermeria affollatissima, ma ora c’è bisogno di riscattare quei cinque gol subiti, tre dei quali arrivati nei supplementari, che però hanno fatto male lo stesso.

Compattezza e sofferenza

Sulla carta, la gara di Bergamo era quella più difficile, tuttavia la storia di questo campionato ha visto un Napoli capace di ruggire contro chiunque in trasferta. L’ha fatto anche domenica pomeriggio in casa della Dea, con una prestazione di grande compattezza e cinismo.

Ha sofferto, in alcuni tratti tantissimo, tant’è che sembrava nell’aria il 2-2 vista la pressione dell’Atalanta anche se Ospina non è stato sollecitato più di tanto, a parte l’intervento su Boga. Già dai primi minuti, gli orobici, con una pressione altissima e forsennata, avevano preso in mano il pallino della gara, poi è arrivato lo spunto di Zanoli e il rigore procurato da Mertens che Insigne ha trasformato.

Zanoli, un gioiellino in casa

Proprio sul giovane Zanoli è il caso di spendere qualche meritata parola di elogio. Non era facile debuttare da titolare in una delle trasferte più delicate del campionato, tra l’altro in una partita di importanza vitale, e giocare con personalità, intraprendenza e applicazione.

La sua iniziativa sulla destra ha sorpreso gli avversari, Mertens ha fatto un movimento da vera prima punta alle spalle della retroguardia nerazzurra per essere travolto da Musso.

Il Napoli si gode la sua Italia-Macedonia

Il raddoppio è stato uno schema d’applausi sull’asse Insigne-Politano, chissà che Mancini non si sia rammaricato di non averli schierati entrambi dal primo minuto nella gara contro la Macedonia.

Per ironia della sorte, proprio un macedone – assente a Palermo per squalifica – come Elmas ha messo il punto esclamativo sulla partita dopo che De Roon aveva accorciato le distanze quasi ad inizio ripresa.

Subito dopo il gol dell’olandese, il Napoli ha sofferto tantissimo l’Atalanta che, sospinta anche da uno stadio infuocato, ha messo le tende nella metà campo partenopea.

Tra defezioni e assi in panchina

A decidere le sorti del match in favore degli uomini di Spalletti, ci hanno pensato due uomini subentrati dalla panchina, dato che conferma ulteriormente quanto sia importante poter contare su un organico competitivo in tutti i suoi effettivi.

Koulibaly ha lanciato Lozano sulla destra, il messicano, con una prateria davanti, si è involato verso la porta, dal lato opposto ha visto arrivare Elmas a tutta velocità servendogli un pallone d’oro da scaraventare in rete. Una vittoria sofferta ma tutto sommato meritata da parte del Napoli, che ha assunto maggior valore dopo il pari del Milan contro un coriaceo e battagliero Bologna.

Il livello di autostima deve alzarsi notevolmente quando si vince su un campo insidioso senza Osimhen, che attraversava un momento di forma strabiliante con quattro gol in due partite; Rrahmani, perno della difesa sostituito da un sempre impeccabile Juan Jesus (icona di professionalità); Di Lorenzo, finora sempre impiegato per la sua capacità di esprimersi con costanza ad alti livelli, ma ora può permettersi di riposare con uno Zanoli dimostratosi più che affidabile.

Maurizio Longhi

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati