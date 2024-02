Napoli: il confronto è un obbrobrio

“Roberta ha bisogno di Tempo. Rispetto del Tempo, il suo personale tempo”.

Il confronto è una cosa pessima. Controproducente. In Pedagogia, nulla è più fuori luogo.

Non si confrontano le cose, le città, le aziende, figuriamoci le Esperienze e le Persone.

I Poeti non saranno mai ragionieri ed i traumi si elaborano col tempo e con delicatezze differenti.

Nulla di più artificiale.

Uno non vale uno.

Garcia confrontato con Spalletti, Mazzarri con Garcia e Spalletti. Ora Calzona con Garcia, Mazzarri, Sarri e Spalletti.

Tutto fuori luogo. Nulla e nessuno può confrontarsi per un principio semplice ed essenziale. Umano.

Nessun tempo è uguale ad un altro, nessun momento ancor più nessuna persona.

Mazzarri non poteva essere quello di 10 anni fa. Garcia non poteva essere Spalletti ed il Napoli 2024 non poteva essere quello campione d’Italia.

Chi lo ha creduto, nulla conosce di aziende e pedagogia. Occorrevano “cose” che non sono state fatte ed il paragone di default è stato un obbrobrio.

Serve tempo. Discrezione. Attenzione alle parole ed ai modi. Delicatezza ove occorre.

Serve tempo e più di tutto rispettare il tempo.

Ognuno ha il proprio. Lo ha avuto relativamente Garcia, di più e meglio

Mazzarri. Tocca ora a Calzona.

Senza confronti.

Tempo nuovo.

Tempo e rispetto del proprio.

Pedagogista dello Sport

