Napoli, il “compitino” non basta a onorare il titolo

Il Napoli nella sua versione peggiore riesce nell’impresa di perdere a Monza. Pigri e indolenti, gli azzurri non azzeccano quasi niente. E già questa considerazione dovrebbe dare il senso ad un’impresa che i brianzoli celebreranno come tale. Mentre Spalletti ed i suoi ragazzi ci hanno messo abbondantemente del loro, manchevoli in ogni situazione decisiva della partita.

Del resto, non potrebbe essere altrimenti, quando perdi il sacro fuoco dell’attenzione. E l’approccio alla gara sembra sin dalle battute iniziali meno coriaceo del solito. La stanchezza mentale probabilmente ha determinato un evidente calo di concentrazione, producendo i suoi effetti nefasti specialmente sulla fase difensiva. In fase di non possesso, infatti, la squadra partenopea è stata tutt’altro che impermeabile, palesando una certa imprecisione.

Monza accorto e intelligente

Le proporzioni della sconfitta sono strettamente connesse all’atteggiamento del Napoli, talmente spento da veicolare l’impressione di aver disimparato il calcio intenso e qualitativo espresso finora. Una partita troppo sofferta, per essere veritiera. In cui gli azzurri, incapaci di amministrare i ritmi del match, hanno perso ogni duello individuale, elevando a errore sistematico la mancanza di applicazione, fisica e mentale. Così da rischiare più volte di subire anche il terzo gol in contropiede.

Perché Palladino ha una squadra ricca di talento, e può schierare giocatori con piedi nient’affatto scostumati, rapidi nello stretto, nonché in grado di sviluppare raffinate azioni collettive quando si tratta di aggredire l’avversario in campo aperto. Senza trascurare i dribbling di Caprari, l’abilità da futsal di Petagna nel tenere su la palla, nascondendola costantemente a Juan Jesus. E la qualità nel gestire l’attrezzo di Rovella: un giovane centrocampista entrato in punta di piedi sul palcoscenico del campionato, che una giornata alla volta sta dimostrando quanto sia maturato, soprattutto nelle letture.

Le indecisioni dei terzini

Una partita indirizzata pure dalle scelte di formazione. Conquistato matematicamente lo Scudetto, Spalletti sta dando man mano spazio a chi ha giocato meno, distribuendo quindi il minutaggio tra quelli maggiormente sacrificati sull’altare delle esigenze. Teoricamente, rifugiarsi nei (presunti…) rincalzi dovrebbe rappresentare una rinnovata fonte di energia: una nuova risorsa in termini di vitalità e voglia di mettersi in mostra. Oggi, però, il rendimento del supporting cast è stato assolutamente da rivedere.

L’allenatore si è fidato di Bereszynski, che invece l’ha ripagato con una prestazione assai discutibile, ai limiti dell’impresentabile. Solo un pochettino meglio Olivera. Il fatto è che occupare lo slot di terzino del Napoli è complicato, oltre che impegnativo. Bisogna saper scegliere il giusto timing. Ovvero, il momento esatto in cui proporsi in fascia, sovrapponendosi oppure garantendo uno scarico sicuro in ampiezza ai centrocampisti sotto pressione. Evitando di cadere nell’errore commesso spesso al cospetto di Carlos Augusto e Ciurria: assorbirne gli strappi in conduzione, scivolare continuamente sotto la linea della palla, per non obbligare i centrali difensivi a finire in inferiorità numerica.

I “giocatorini” non si accontentano

Per la tangibile insufficienza è parzialmente giustificato Zerbin, sicuramente ancora fuori contesto a questi livelli. Tuttavia, pensare di valutarne la prestazione all’interno di una partita del genere, troppo simile ai postumi da sbronza solenne, per essere attendibile, appare obiettivamente ingeneroso per il ragazzo.

Discorso a parte meriterebbe Elmas. Se il macedone vuole davvero pensare di candidarsi a un ruolo da titolare indiscusso, allora bisogna necessariamente che cambi registro e mentalità. Altrimenti dovrà accontentarsi di fare perennemente da tappabuchi. Quest’anno, tranne che in porta, ha giocato ovunque. Nondimeno, la sensazione che dia qualcosina in più uscendo dalla panchina piuttosto che dal primo minuto non è campata in aria.

Insomma, proprio in partite come quella col Monza, da garbage time, mutuando una gergalità tipica della NBA, si dovrebbe gettare il cuore oltre l’ostacolo, esprimere una cattiveria agonistica spendibile magari in ben altre occasioni. Limitarsi a svolgere il “compitino” e non approfittare della vetrina concessa da Spalletti per sputare sangue, mettendolo poi in difficoltà nelle scelte future, sa tanto di giocatorino…

