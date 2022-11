Napoli: Il Calcio da ragione a Maradona…Che beffa!!!

Il 25 novembre non è una giornata come tutte le altre per la città di Napoli, per l’Argentina e per tutti gli appassionati di calcio. In questo giorno, infatti, due anni fa ci lasciava Diego Armando Maradona, icona entrata per sempre nell’Olimpo dei grandi del calcio e dello sport in generale.

Anche oggi, come successo lo scorso anno, tutta Napoli si è unita per commemorare insieme El Pibe de Oro con una serie di iniziative in vari luoghi della città come il murales situato ai Quartieri Spagnoli, diventato quasi una sorta di santuario in onore del campione argentino.

Anche nel corso della trasmissione Il circolo dei Mondiali, in onda su Rai 1 al termine di ogni gara serale dei Mondiali in Qatar, si è lasciata parola ai commentatori in studio per commemorare El Pibe de Oro nel giorno dell’anniversario della sua scomparsa.

Fra questi, anche l’ex interista Fulvio Collovati, il quale ha rilasciato delle parole particolarmente forti riguardo alla battaglia che Maradona ha avuto contro la Fifa, vista adesso con un’ottica diversa dopo le tante polemiche che hanno coinvolto l’organizzazione di questi Mondiali. Di seguito quanto riportato:

“Diego aveva capito tutto sulla Fifa, aveva capito che c’erano dei giochi di potere. Non è stato ascoltato fino fin fondo e ora dobbiamo assistere a questo Mondiale. Mi auguro che le sue battaglie vengano seguite“

