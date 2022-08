Napoli, Il “Ballo” dei Debuttanti

La gara tanto attesa, Fiorentina-Napoli, termina 0-0, sicuramente un bel match sul piano dell’ intensità’, ma orfano di conclusioni, tranne per il colpo di testa di Lozano, su di una “carezza” di Kwara, che grida ancora vendetta, ed una parata di Gollini,che toglie la gioia del gol al debutto con la maglia del Napoli, di Giacomo Raspadori.

A tal proposito, il tecnico Spalletti regala una buona mezz’ora a Raspadori, poi anche Simeone e Ndombele

.E’ proprio Raspadori a caricare lo sprint finale del Napoli: Jack si mostra lucido e volenteroso nel fare da raccordo, poi Gollini come gia’ evidenziato, gli nega la gioia del gol con una parata da manuale sulla sua botta radente.

Ndombele è sembrato ancora a corto di preparazione, fuori dagli schemi, ma e anche normale vista la tempistica che lo ha portato al Napoli, e chiaro pero’ che da lui ci si aspetti molto, ma va sottolineato che il suo debutto e certamente da giudicarsi “rivedibile”

Anche il “cholito” al Franchi, ha mosso i suoi primi passi in maglia azzurra, stesso discorso di Ndombele, deve lavorare tanto ed integrarsi nel gruppo, anche perche’ , giocando ogni tre giorni, bisogna farsi trovare pronti, e certamente , il Simeone visto ieri, non e quello ammirato nei campionati precedenti Ora la testa e’ gia’ alla gara contro il Lecce, di mercoledì’ sera’, al Maradona, e chissà che non sia quella, la miglior occasione per i tre “debuttanti,” di rifarsi e mostrare quel valore aggiunto e dare al gruppo ancora piu’ risalto verso un campionato che si annuncia esaltante per i colori azzurri.

