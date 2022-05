Napoli, idea Verde per il post Insigne: così cambia l’attacco degli azzurri

Alla fine del campionato del Napoli manca ancora una giornata, eppure sembra che la società sia già entrata in pieno mercato.

Individuando con abbondante anticipo l’erede di Lorenzo Insigne, la direzione sportiva partenopea ha tentato di portarsi avanti con il lavoro, ingaggiando Khvicha Kvaratskhelia. Ma è innegabile che non può essere l’unica soluzione plausibile, per un club ambizioso come quello partenopeo. Almeno nell’immediatezza.

Indubbiamente, appare il tipico colpo alla Cristiano Giuntoli. Ovvero, un giovane di grandissima prospettiva, con potenzialità enormi. Però ancora inespresse appieno.

Investire sul futuro

Il georgiano è il classico esterno offensivo capace di muoversi con efficacia su entrambi i lati del campo. Perché ha abilità tecniche tali che gli consentono di esprimersi a piede invertito, per accentrarsi e calciare a rete, piuttosto che dialogare con i compagni.

Oppure garantire l’ampiezza, mettendo i piedi sulla linea laterale destra, ricevere lo scarico e puntare l’avversario diretto in situazione di uno contro uno. Lasciandolo sul posto in virtù di un dribbling secco e puntuale. E dopo, crossare con qualità.

Rispetto ai tradizionali giocatori scelti dal Napoli per occupare quella specifica posizione, tuttavia, Kvaratskhelia possiede una fisicità completamente diversa. Altro che baricentro basso e piedi veloci nello stretto. Morfologicamente, l’ex Rubin Kazan è un longilineo dotato di gamba. Potrebbe dunque impattare offensivamente partendo in progressione e accelerando poi con forza.

Il diesse azzurro crede fortemente nel classe 2001, svincolato dal club russo a seguito del conflitto in Ucraina. Per questo motivo, gli ha fatto sottoscrivere un contratto quinquennale a cifre importanti (circa 1,5 milioni all’anno).

Sfruttare le risorse interne

Nondimeno, per mantenersi competitivo sin da subito in campionato e Champions League, il Napoli avrebbe bisogno non soltanto di giovani talenti vogliosi di mettersi in mostra. C’è bisogno soprattutto di solide certezze, se l’intenzione è quella di alzare l’asticella degli obiettivi da inseguire.

A tal proposito, la soluzione che Luciano Spalletti forse intende cavalcare conduce direttamente alla promozione in pianta stabile tra i titolarissimi di Hirving Lozano. Anzichè largo a destra, sul fronte opposto, come alter ego del Capitano, volato a Toronto, in MLS.

Chiaramente, questa opzione cambierebbe l’atteggiamento della squadra. Schierato a sinistra, infatti, El Chucky, sarebbe chiamato a interpretare in modo radicalmente diverso il ruolo di offensive player.

Non ha le caratteristiche di Insigne, che portavano naturalmente il folletto di Frattamaggiore a stringere verso il centro, consolidando il possesso. Quell’indole di associarsi con i centrocampisti, per fare da regista occulto, cambiando gioco attraverso illuminanti apertura millimetriche.

Il messicano, al contrario, pare maggiormente funzionale a esplorare un calcio diretto, aggredendo la profondità alle spalle della linea avversaria, con e senza palla.

Insomma, un ulteriore terminale d’attacco, idoneo a sostenere e supportare la verticalità di Osimhen.

Non più, quindi, esclusivamente 4-2-3-1. Bensì, tentativi di sviluppare un 4-3-3 fortemente propositivo.

Verde-Napoli, tra sogno e realtà

In questo contesto tattico ci sarebbe bisogno di chi faccia da sostanziale equilibratore al reparto. Attualmente, nell’organico a disposizione dell’uomo di Certaldo un compito del genere verrebbe affidato a Matteo Politano.

Sicuramente adatto a favorire velocemente la risalita della manovra, strappando con il pallone. Ma buono pure in fase di non possesso. Pronto a sacrificarsi in lunghe diagonali o corse all’indietro, per coprire gli sganciamenti di Di Lorenzo.

Evidentemente, in attesa che si muova qualcosa sul mercato, manca una solida alternativa in rosa. Gli indizi raccolti mettendo insieme sussurri, voci e frasi smozzicate portano a Daniele Verde.

Non siamo in presenza di una trattativa vera e propria. E’ più un’intrigante idea che sta prendendo forma.

Allo stato attuale, non c’è stato alcunchè con lo Spezia, proprietario del cartellino e titolare di un contratto che scade solamente nel 2025. Probabile, invece, qualche sondaggio tra l’agente del calciatore, Luigi Lauro, della Sport Business Management, che ne amministra la carriera, e gli emissari di Giuntoli.

I liguri non sono intenzionati a privarsene a cuor leggero. Ma Verde, napoletano di nascita, farebbe carte false per vestire la maglia azzurra.

A stuzzicare un approccio concreto, due circostanze. L’esterno guadagna intorno ai 600mila euro a stagione, cifra compatibile con i nuovi parametri economico-finanziari imposti dalla proprietà. Lo Spezia potrebbe accettare una contropartita tecnica. Un prestito, a parziale conguaglio del prezzo di cessione. Valorizzando, per esempio, il bomber della Primavera, Giuseppe Ambrosino, alla stregua di come fece due anni fa con Roberto Piccoli dell’Atalanta.

RESTA SEMPRE AGGIORNATO SULLE VICENDE DEL NAPOLI, SEGUICI SUI PRINCIPALI SOCIAL:

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli2022/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN: https://www.youtube.com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati