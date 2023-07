Napoli idea scambio Lozano Bernardeschi. Il periodo del calciomercato è il più controverso dell’anno, ogni giorno una notizia smentisce quella del giorno precedente. Non è mistero però che la scorsa estate, il Napoli, fece un sondaggio con Federico Bernardeschi, che poi però preferì gli ingaggi americani. L’esperienza in Nord America però, non è andata benissimo. L’ex Juventino, di fatto si è proposto alla società partenopea, attraverso il suo entourage. Le ultime due stagioni di Bernardeschi, lasciano qualche perplessità in casa Napoli, ma soprattutto l’ingaggio considerato troppo elevato. Dall’altra parte Hirving Lozano ha un contratto in scadenza nel 2024, potrebbe dire addio al club azzurro. Dagli Stati Uniti, secondo Fox Sports, il messicano sarebbe vicino all’accordo con i Los Angeles.

Sul piatto gli americani mettono un contratto monstre, che lo porterebbe ad essere il calciatore messicano, più pagato in MLS. Il Napoli dal canto suo, vorrebbe almeno 20 milioni di euro, per cedere il proprio calciatore.

Nel frattempo Lozano è in ritiro a Dimaro, alle domande dei tifosi presenti, relative al suo futuro, il Chucky ha risposto di restare.

Ma come detto in precedenza, il calcio mercato è la stagione più controversa dell’anno, le cose cambiano nel giro di poche ore.

Considerando il calcio proposto da Garcia, quando era alla Roma, sulla fascia destra ha sempre avuto, un uomo di qualità, che si facesse sentire sotto porta. Da questo punto di vista Bernardeschi sarebbe un’alternativa valida. Sicuramente l’ex viola farà di tutto per tornare in Italia, Napoli sarebbe la sua prima scelta.

Non è da escludere la possibilità, che i due giocatori percorrano il percorso inverso dagli States.

Dapprima il Napoli dovrà risolvere la questione rinnovi, poi deciderà gli eventuali sostituti.

