Napoli, idea Barak per allungare le rotazioni in mediana

Il Napoli continua a muoversi sul mercato per tentare di allungare la rosa: serve assolutamente almeno un altro centrocampista. Adesso pare che sia tornata prepotentemente di moda la candidatura di Antonin Barak, attualmente alla Fiorentina, dove però sta trovando poco spazio. Tra l’altro, un vecchio pallino degli azzurri, che si erano interessati alle sue prestazioni prima del passaggio in Viola, quando spostava gli equilibri nella mediana del Verona.

L’idea che frulla in testa alla società partenopea è quella di mettere sul piatto della bilancia il cartellino di Diego Demme, che tra cinque mesi andrà in scadenza. Oltre a un conguaglio economico. Complicato che i gigliati possano accettare un esubero, che finora non ha visto praticamente mai il campo, fatta eccezione per l’oretta in Coppa Italia, nella debacle contro il Frosinone.

Si fa strada quindi un’ipotesi diversa, al momento tuttavia ammantata solo da suggestioni: Leo Ostigard come moneta di scambio.

