Napoli, i sei mesi da incubo dei nuovi acquisti: cos’è andato storto

Sono passati pochi mesi da quando il Napoli conquistava uno scudetto che mancava da una trentina d’anni e adesso siamo qui a chiederci cosa sia successo a quella squadra meravigliosa. Soprattutto, perché abbia spezzato i sogni dei suoi tifosi, rinunciando prematuramente a qualsiasi tentativo reale, se non di ripetersi, almeno provare a contendere il titolo alla concorrenza per la seconda stagione di fila.

E’ indubbio che una parte consistente di responsabilità vada ascritta al presidente, alla sua “gestione post tricolore” nient’affatto indovinata. Magari servivano pochi innesti di valore per continuare a raccogliere i frutti seminati nel biennio spallettiano. Invece gli acquisti di Cajuste, Lindstrøm e Natan, pur se immessi in un contesto vincente, non hanno assolutamente permesso alla squadra di fare un ulteriore salto di qualità.

Eppure la società non aveva badato a spese per portare all’ombra del Vesuvio il danese, pagato oltre 25 milioni di euro: prestito oneroso a 5 milioni con obbligo di riscatto a 20, bonus compresi. Doveva essere la ciliegina sulla torta di una campagna acquisti non eccessivamente dispendiosa. Nondimeno, coerente con la politica del club: investimento giovane, tuttavia già affermatosi in Bundesliga, nominato “Rookie of the Season” nella stagione 2021/22.

Presumibile che a limitarlo abbia concorso l’equivoco sul ruolo. Anziché schierato esclusivamente da esterno, sia a piede invertito che lavorando sull’arto forte, come ha fatto Garcia, all’Eintracht Francoforte riempiva i corridoi centrali del campo, esprimendosi compiutamente da mezzala, con spiccate peculiarità di inserimento.

Natan, feeling mai nato

Lo stesso Natan, seppur con un margine di rischio maggiore, sembrava una scelta intelligente, perché accoppiandolo con Rrahmani, si inseriva all’interno di un sistema difensivo ben rodato. L’idea originale, affidargli l’eredita di Kim, probabilmente era fondata sulla convinzione di avere un centrale meno pronto del coreano. In ogni caso, funzionale al progetto tattico della difesa a quattro. Contrariamente a quanto immaginato dall’area scouting, gli errori del brasiliano in situazioni di uno contro uno, ma più in generale, l’impatto negativo sull’atteggiamento complessivo del reparto arretrato, avvalorano l’ipotesi che sia stato un asset di mercato poco azzeccato.

E’ chiaro che sulle pessime prestazioni del Napoli sotto la linea della palla sta avendo un peso enorme anche l’evidente involuzione del kosovaro. Cha ha compiuto un passo indietro rispetto al marcatore solido, difficilmente superabile, che permetteva a Spalletti di dormire sogni tranquilli, le volte che Kim rompeva l’allineamento e si alzava addirittura nella trequarti altrui, a caccia dell’avversario.

Per onestà intellettuale, è giusto riconoscere che la vera forza dei futuri Campioni d’Italia in fase di non possesso era rappresentata dal pressing alto, che oggigiorno latita.

Insomma, finora la strategia della società non ha pagato i dividendi sperati, visto che al netto di un processo di adattamento lento e faticoso, il livello delle prestazioni dei nuovi non ha mai raggiunto la sufficienza. Davvero troppo immaturi, quindi soggetti a inevitabili alti e bassi nel rendimento. Forse una delle peggiori macchie di questa stagione fallimentare.

