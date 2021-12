Napoli, i numeri preoccupano: quarto posto a rischio?

Dopo la mancata qualificazione alla Champions League ed il conseguente esonero di Gennaro Gattuso, Napoli ed il Napoli hanno attraversato un momento complicato, quasi di depressione si potrebbe definire. Depressione che Luciano Spalletti era riuscito a mandare via con dichiarazioni d’amore verso la città e risultati sempre più positivi.

Il tecnico di Certaldo è stato protagonista di una partenza record con gli azzurri, eguagliando il numero di vittorie consecutive della stagione 2017/18, quando sulla panchina dei partenopei sedeva Maurizio Sarri nella famosa stagione della lotta al titolo e lo scudetto perso ‘in albergo’.

Tutto è andato per il meglio fino all’arrivo della sosta per le Nazionali, da lì si è spento qualcosa. È anche certo che non si poteva sperare in 38 vittorie su 38 partite di campionato, ma passare da una media punti scudetto ad una da retrocessione è evidente che qualche problema ci sia. Gli infortuni ci sono e purtroppo vanno affrontati, magari con un pizzico di ottimismo come fa Spalletti in conferenza, il quale trasmette tanta sicurezza ai tifosi durante le conferenze stampa. Il tecnico è sempre in cerca di soluzioni e idee nuove.

I dati preoccupano: 13 punti persi nelle ultime 6 partite

Come già accennato in precedenza, la sosta ‘rovinato’ gli azzurri, i quali hanno disputato ben 6 partite dalla ripresa del campionato vincendone soltanto 1, pareggiandone 2 e perdendone 3.

Basti pensare che al termine dell’11ª giornata ci trovavamo a 31 punti in classifica con un distacco di 12 lunghezze sull’Atalanta che adesso si trova a +1 sugli azzurri.

Anche l’Inter distava 7 punti e adesso si trova capolista in solitaria a +4.

Le assenze pesano e anche tanto, infatti, a causa degli infortuni sono dovuti scendere in campo con l’Empoli 10 degli 11 calciatori che hanno battuto il Leicester lo scorso giovedì. La condizione fisica era molto scarsa e questo potrebbe in parte giustificare la prestazione sottotono dei ragazzi.

Si spera, però, che questi numeri siano dovuti soltanto agli infortuni subiti e non ai cali che hanno sempre le squadre di Spalletti a dicembre dopo una partenza sprint. Perché l’allenatore toscano si è più volte trovato sulla punta della classifica (o quasi) all’inizio delle stagioni passate, per poi vedere le proprie squadre calare drasticamente e arrivare a lottare per il 4º posto all’ultima giornata di campionato.



Così è stato quando allenava la Roma, dove ‘scippò’ proprio al Napoli il secondo posto che avrebbe evitato agli azzurri i preliminari per giocare la Champions League, proprio all’ultima giornata. È successo per ben due volte con l’Inter quando ha dovuto battere prima la Lazio all’Olimpico e poi l’Empoli in casa la stagione successiva, in entrambi i casi ha portato a casa la qualificazione sul filo del rasoio.

Occhio alla Fiorentina per il 4º posto

In soltanto un mese sembra essere svanito il sogno scudetto in una piazza che si deprime con una sconfitta con la stessa semplicità con la quale si esalta per una vittoria in goleada. È certo che se prima si era con la testa proiettati verso il primo posto, adesso bisogna guardarsi le spalle più che mai. Perché ci aspettano partite complicate e la Fiorentina di Italiano dista soltanto 6 punti.

Questo periodo ci ha dimostrato che nulla è scontato e ci si può ritrovare in una situazione complicata di classifica facendosi del male da soli. In tutto ciò c’è da dire che arrivare tra le prime quattro è indispensabile, dal momento che non si va in Champions già da due anni e si ha il terzo monte ingaggi più alto della Serie A. Pertanto, testa basse, pedalare e che la dea bendata ci assista, perché mancano 21 finali.

