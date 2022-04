Napoli, i motivi di tanta delusione

Ad inizio campionato, con il ritorno di Allegri alla Juve e gli arrivi di Mourinho e Sarri sulle panchine delle due capitoline, ci si chiedeva se il Napoli affidato a Spalletti sarebbe riuscito a ritornare in Champions.

Si pensava che sarebbe stato difficile, quello era comunque l’obiettivo, sfumato nell’annata precedente nell’infausta partita casalinga contro il Verona. Nessuno parlava di scudetto, come mai adesso, con la qualificazione Champions ipotecata a cinque giornate dalla fine, gran parte della tifoseria è in gramaglie per il sogno scudetto andato in frantumi?

Se l’obiettivo è ad un passo, perché prevale il rammarico per un primo posto che si è fatto più lontano?

Semplice, perché – come sottolineato più volte anche da Spalletti – si era presentata una grande occasione, che però il Napoli non ha saputo cogliere.

Troppe occasioni sprecate

È vero che l’obiettivo era un altro, ma quando il sogno si avvicina a te e tu lo lasci scappare, ci rimane male, caspita se ci rimani male, e pensi: “Quando ricapiterà più?”.

Al terzo anno di Sarri, il Napoli si era preparato per dare l’assalto al tricolore, poi si è ritrovato una antagonista come la Juve che, non solo sul rettangolo di gioco, si è dimostrata insuperabile.

Quest’anno, con la Juve in affanno, le avversarie erano le milanesi e il Napoli, partendo con otto vittorie di fila, sembrava candidarsi come terzo incomodo. Dopo le sconfitte casalinghe contro Empoli e Spezia, in un campionato più competitivo di quello italiano, una candidata allo scudetto sarebbe stata ridimensionata.

Quella fragilità non fiutata

Il Napoli, invece, complici i passi falsi delle milanesi, si è ritrovato ad ospitare l’Inter a Fuorigrotta in uno scontro diretto a tutti gli effetti per la leadership. 1-1 e a fine gara si è sentito anche qualche fischio, francamente ingeneroso. Un’altra squadra avrebbe capito di ritrovarsi di fronte una Inter in difficoltà e non si sarebbe fatta scappare la possibilità di giustiziarla anziché accontentarsi di non soccombere.

La compagine nerazzurra, che aveva vinto in modo rocambolesco contro un Venezia decimato e perso il derby, avrebbe continuato a lasciare punti per strada perdendo contro il Sassuolo, pareggiando con Genoa e Torino. Seconda occasione sprecata, ma se ne presentava una terza: Napoli-Milan.

Altro flop

Di nuovo grande entusiasmo in città, il Maradona preso d’assalto dalla torcida partenopea. Arrivava un Milan che aveva pareggiato con Salernitana e Udinese. La legge del vecchio San Paolo in queste occasioni si esalta e spinge la squadra oltre se stessa.

Il Milan, invece, è stato corsaro a Napoli. Per la terza volta il sogno scudetto sembrava dissolversi. Gli azzurri, oltre alla gara casalinga contro l’Udinese, erano attesi dalle delicatissime trasferte in ambienti storicamente ostili come Verona e Bergamo.

Arrivavano tre vittorie, le milanesi lasciavano ancora qualcosa per strada, e il Napoli ritornava addirittura favorito per la corsa al titolo con due partite casalinghe all’orizzonte.

Resa definitiva

Le avversarie erano di tutto rispetto, Fiorentina e Roma, ma non proprio irresistibili. Si sperava che stavolta il Maradona fosse un valore aggiunto, come dovrebbe essere, tutti i grandi traguardi si raggiungono facendo della propria tana una roccaforte inespugnabile.

Se ancora una volta, nonostante qualche battuta d’arresto di troppo, il sogno era ancora lì, pronto ad essere ghermito, allora il sospetto poteva venire anche al tifoso più pessimista: e se fosse l’anno giusto?

I problemi erano alle spalle, l’organico quasi al completo, una settimana a disposizione per preparare le partite, la città era pronta a fare la sua parte. C’erano tutte le condizioni per provarci, almeno provarci. Un sogno è tale nella misura in cui si è disposti a fare qualcosa per realizzarlo.

Il Napoli, contro Fiorentina e Roma, ha ottenuto la miseria di un solo punto. Gli azzurri hanno rifiutato di sognare deponendo le armi dinanzi alla propria gente, più resa di così?

Il tecnico sul banco degli imputati

Il tanto esaltato Spalletti è oggetto di infinite critiche per l’atteggiamento sparagnino e ultraconservativo con cui il Napoli ha difeso lo striminzito vantaggio contro la Roma, venendo punito nel recupero.

L’ingresso di Juan Jesus nel finale al posto di Insigne ha ricordato la sostituzione di Icardi per far entrare Santon in quel famoso Inter-Juve che costò lo scudetto proprio al Napoli. Ma tante scelte sono risultate incomprensibili, come la sostituzione di Osimhen proprio in un momento in cui la Roma si allungava e poteva lasciare spazi al nigeriano.

Non è un caso che Spalletti, anche quando era al timone di una Roma spettacolare, non è mai riuscito a vincere un campionato, come se nel più bello andasse in tilt. La storia si ripete. Qualcuno pare voglia minimizzare il fatto che, rispetto al tanto bistrattato Gattuso, Spalletti abbia solo un punto in più, come a voler esorcizzare il solo pensiero che uno possa chiedersi cosa sia cambiato paragonando i due Napoli.

La differenza è che l’anno scorso c’era una Inter schiacciasassi, in questo campionato nessuna ha preso il largo e anche il Napoli ha sperato di insediarsi lassù se solo non si fosse suicidato in casa. Cinque sconfitte interne, decisamente troppe, manco il Napoli che arrivò dodicesimo – peggior piazzamento dell’era De Laurentiis – arrivò a toccare tali picchi di autolesionismo.

Maurizio Longhi

