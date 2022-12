Napoli, I convocati per il ritiro ad Antalya (Turchia)

Mattinata di allenamento per il Napoli all’SSC Konami Training Center. Il gruppo dopo una prima fase di attivazione e circuito di forza in palestra si è spostato sul campo 1 dove ha svolto lavoro tecnico, esercitazioni di possesso palla e partita a campo ridotto. Rrahmani ha svolto lavoro personalizzato in campo. Al termine della seduta, sono stati resi noti i nominativi dei calciatori convocati da mister Spalletti per il ritiro ad Antalya, dove il Napoli lavorerà in vista della ripresa del campionato.

Napoli, Ecco la lista dei convocati

PORTIERI

IDASIAK Hubert, MARFELLA Davide, MERET Alex, SIRIGU Salvatore

DIFENSORI

BARBA Benedetto, DI LORENZO Giovanni, HYSAJ Daniel, JESUS Juan, MARIO RUI Silva Duarte, OSTIGARD Leo, RRAHMANI Amir, ZANOLI Alessandro, ZEDADKA Karim

CENRROCAMPISTI:

DEMME Diego, ELMAS Elif, GAETANO Gianluca, IACCARINO Gennaro, MARCHISANO Matteo, LOBOTKA Stanislav, NDOMBELE Tanguy, SPAVONE Alessandro, ZERBIN Alessio

ATTACCANTI:

KVARATSKHELIA Khvicha, OSIMHEN Victor, POLITANO Matteo, RASPADORI Giacomo, RUSSO Lorenzo, SIMEONE Giovanni.

