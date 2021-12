Napoli, i calci piazzati sono un problema: 6 reti subite nelle ultime 9 gare

Gli ultimi due mesi, per il Napoli, non sono stati indimenticabili. Infatti, dopo la sosta per le Nazionali, gli azzurri hanno disputato 9 gare tra campionato ed Europa League, riuscendo a portare a casa 3 vittorie, 1 pareggio e 5 sconfitte. La squadra di Spalletti è decimata dagli infortuni, ma sembra non riuscire a dare seguito ai risultati positivi a differenza di quanto avvenuto tra settembre ed ottobre.



Le palle inattive sono un problema, la squadra reduce da ben 6 gol subiti così

Questa sorta di crisi d’identità che sta vivendo la squadra di Spalletti potrebbe essere ricondotta a vari fattori, ma non si può parlare solo ed esclusivamente di infortuni perché questa tesi perde leggermente di credibilità dal momento in cui la squadra è riuscita ad espugnare San Siro battendo il Milan prima di cadere per la 3ª volta consecutiva in casa, stavolta con lo Spezia.

Uno dei problemi fondamentali degli azzurri potrebbe essere quello delle palle inattive. Infatti, se si vanno ad analizzare singolarmente i match disputati dopo la sosta, gli azzurri hanno subito ben 6 volte gol da calci piazzati, per non contare i 2 su rigore (contro Inter e Spartak).

Disattenzione o semplice sfortuna? Probabilmente l’approccio alle gare con le medio-piccole è superficiale e si ha la presunzione di potersi concedere momenti della partita con poca concentrazione restando impuniti, ma così non è.

I fatti parlano chiaro e questo trend negativo va invertito assolutamente, altrimenti rischiamo davvero di ritrovarci al termine del campionato come lo scorso anno: con l’amaro in bocca!

