Fino alla sconfitta contro la Lazio, in gran parte degli “scienziati” che animano i salotti televisivi in qualità di opinioniente, era netta la convinzione che il Napoli avesse (quasi…) chiuso il campionato.

Se ne percepiva il livore nei commenti, hater accaniti in servizio permanente effettivo, cui non è parso vero rimarcare il risultato negativo maturato venerdì sera.

Probabilmente, un “Sistema” sempre più impermeabile ai cambiamenti, trova indigesto il cammino straordinario della squadra partenopea, piuttosto che percepire gli effetti positivi che potrebbe generare nell’italico pallone lo scudetto all’ombra del Vesuvio.

Ovviamente, questa ventata di novità e freschezza non può essere servita su un piatto d’argento. Gli azzurri devono dimostrare di avere la consistenza emotiva per prendersi la scena. Dimenticando immediatamente la sconfitta con i biancocelesti, arrivata al culmine di una prestazione comunque deludente.

Per comprendere il contesto della partita, è necessario approfondire i motivi della passività degli uomini di Spalletti in fase offensiva. Aggravate dalle difficoltà di ricavarsi gli spazi giusti all’atto della prima costruzione. Circostanze che hanno contribuito a pregiudicare la serata del Napoli.

Meccanismi inceppati

La strategia di Maurizio Sarri per incartare l’avversario, caratterizzata da baricentro medio, densità e atteggiamento aggressivo, ha ratificato una cosa già nota. Quando la capolista, pur avendo il pieno controllo del possesso, accetta di scendere a compromessi con la sua natura ipercinetica, smarrisce tutte le certezze. A maggior ragione considerando il “Comandante” un allenatore duro e puro sul piano ideologico. Ergo, orientato a lavorare di reparto, anziché rompere le linee e andare uomo su uomo.

I princìpi che ispirano il gioco del Napoli restano quelli di far girare, con qualità, la palla tra i difensori centrali ed il metodista, usando il “terzo uomo” come raccordo. Un pattern ricorrente che funziona, però, solo se sviluppato con intensità.

Il meccanismo, al cospetto della Lazio, non ha funzionato adeguatamente: mentre Immobile schermava il passaggio destinato a Lobotka, Anguissa si abbassava vicino a Kim o Rrahmani. Il ritmo cadenzato delle rotazioni, tuttavia, permetteva alle mezzali biancocelesti di scalare velocemente in avanti, riducendo le imbucate sulla trequarti verso Zileinski.

Spalletti, peraltro, arricchisce la manovra con percorsi alternativi, tipo invitare l’esterno sul lato forte a stringere la posizione, lasciando libero il corridoio agli inserimenti del terzino.

Fasce bloccate

Il Napoli, inoltre, non è riuscito a creare un buon volume di occasioni, lasciando sostanzialmente Provedel inoperoso, specialmente a causa della mancanza di intraprendenza palesata da Kvaratskhelia e Lozano.

Innegabile che il georgiano sia capace di generare situazioni potenzialmente devastanti pure con il difensore che gli blocca la fascia. Si isola e lo punta, costringendolo a correre all’indietro. La giocata generalmente viene agevolata da una sovrapposizione. Ma le scarse velleità propositive di Olivera hanno suggerito a Marusic di mantenere aggressività e focus attentivo, impedendo a Kvara di sfruttare le sue tradizionali sgasate.

Sul fronte opposto gli scivolamenti puntuali di Hysaj hanno obbligato El Chucky a ricevere in situazioni statiche, limitandone notevolmente l’apporto. Il messicano si trova perfettamente a suo agio se può eludere il contatto fisico con la classica finta abbinata al controllo orientato d’esterno. Invece il terzino albanese gli ha permesso solamente scomode ricezioni di spalle, nient’affatto congeniali per scappare via sul fondo.

Insomma, una partita talmente sofferta il Napoli quest’anno non l’aveva mai dovuta sostenere. La Lazio ha realizzato il “delitto perfetto”, sfruttando le debolezze collettive manifestate dai partenopei, meritandosi i tre punti. Arrivati, in ogni caso, al culmine di una gara non dominata in modo perentorio, bensì tutto sommato equilibrata. Che dunque non sottrae nulla al morale degli azzurri in ottica futura.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RESTA AGGIORNATO SUL NAPOLI:

LEGGI ANCHE Bisogna riconoscere i meriti di Sarri e ripartire: il resto sono chiacchiere

SEGUICI SUI PRINCIPALI SOCIAL:

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati