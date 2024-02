Un Napoli distante ben 7 punti dalla zona Champions League si prepara a ricevere un Genoa che viaggia sereno in zona di assoluta tranquillittà, anche se pesa l’1-4 subito a Marassi contro l’Atalanta. Per il Grifone, una scoppola che ha messo la parola fine a una serie di 8 risultati utili consecutivi (3 vittorie e 5 pareggi).

Per la squadra partenopea – reduce da un doppio 2-1 casalinga nelle precedenti giornate, ottenuto prima contro la Salernitana e poi con il Verona – arriva alla sfida del “Maradona” prima della prestigiosa trasferta di Barcellona, Mazzarri dunque dovrà pensare anche a una sorta di mini turnover.

Le quote di questo incontro sembrano dar fiducia ai Campioni d’Italia. Il segno 1 è in lavagna a 1,59 su Planetwin365 e 1,60 su William Hill, mentre il “2” (esito che gli azzurri non fanno registrare da ben 9 giornate consecutive, e assente da ben da 15 anni nella sfida col Genoa) moltiplica una qualsiasi puntata per tra 5,80 e 6. Gli ultimi tre precedenti tra le due squadre andati in scena a Fuorigrotta hanno visto i rossoblù rimanere sempre a secco di reti. Se il “2” al 90′ sembra difficile non si può di certo escludere il Multigol Ospite 1-3 su Snai a 1.67 e su Sisal a 1.70.

Quote “x” e marcatori

Il pareggio, come all’andata, si gioca invece a 3,80. Nonostante il Napoli abbiamo subito almeno una rete in quattro delle ultime cinque di Serie A, per i bookie sarà No Goal, in pole a 1,70 sul Goal dato a 2,05. Per quanto riguarda il risultato esatto invece il terzo 2-1 consecutivo al Maradona, dopo quelli con Salernitana e Verona paga 8 volte la posta.

Con Osimhen escluso dalla lista dei convocati, il peso dell’attacco cade ancora sulle spalle di Giovanni Simeone. Un gol de El Cholito viene offerto nella lavagna marcatori a 2,75, seguito da Giacomo Raspadori, che ha nei rossoblù la vittima preferita in Serie A, a 2,90. Tra gli ospiti occhi puntati sul duo Albert Gudmundsson e Mateo Retegui, proposti entrambi a 4,75.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RESTA AGGIORNATO SUL NAPOLI:

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati