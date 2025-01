Napoli-Hellas Verona, Zanetti: “Mi è piaciuto lo spirito”

Paolo Zanetti ha analizzato la sconfitta del suo Hellas Verona contro il Napoli, spendendo parole positive per i suoi ragazzi.

“Per certi aspetti sono soddisfatto, per altri meno, ma per merito del Napoli, una squadra di altissimo livello e in forma.

Sono in testa alla classifica per un motivo.

Mi è piaciuto lo spirito e il sacrificio che abbiamo messo in campo, guardiamo con positività alla prossima partita.

Abbiamo trovato gli spazi nel primo tempo, ma non li abbiamo sfruttati, dovevamo essere cinici.

Nel secondo tempo siamo stati imprecisi, poi dopo il 2-0 abbiamo alzato il baricentro.

Abbiamo speso tante energie“.