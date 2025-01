Napoli-Hellas Verona, Conte: “Sono deluso da me stesso”

Antonio Conte ha analizzato ai microfoni di DAZN la gara contro l’Hellas Verona, con un’ampia parentesi dedicata alla questione Kvaratskhelia.

“Da quando siamo partiti c’è stato un cambiamento, ho cercato sempre di trovare il vestito più adatto a questa squadra.

Eravamo improntati su un 3-4-2-1 perchè quelle erano le caratteristiche della squadra, poi con Lukaku, McYTominay e Neres sono cambiatre le cose.

Per diverse partite abbiamo fatto un 4-2-2-2, ci siamo vestiti con diversi abiti, fino a questa soluzione, su cui stiamo lavorando tanto.

Vedo cose che riescono sempre di più ed è motivo di soddisfazione per me e per i ragazzi, stiamo crescendo e c’è più fiducia.

E’ importante avere risposte anche da chi ha giocato meno, tutti sanno quel che devono fare.

Mi preme specificare che, sulla questione Kvara, sono deluso da me stesso, perchè non sono riuscito ad incidere su di lui.

Nè il giocatore nè il club mi hanno deluso, mi sono reso conto che eravamo punto e a capo.

Ognuno deve decidere il proprio destino, mi dispiace perchè pensavo di poter incidere in maniera più importante, ma non ce l’ho fatta.

Nonostante sia iniziato il mercato, abbiamo perso due giocatori, ci sono voci su altri calciatori, i ragazzi hanno tenuto alta la concentrazione, c’è un senso del gruppo granitico“.