Il Napoli guarda in casa Atalanta per rinforzare la rosa, in vista della prossima stagione. Nel frattempo c’è da capire se sarà Cristiano Giuntoli a curare il mercato estivo, o un altro DS. Proprio per questo De Laurentiis ha in agenda, un incontro con direttore sportivo e allenatore, per capire le loro intenzioni, su cui poi costruire il Napoli 2023/24.

Le trattative di mercato però non aspettano, soprattutto in questo periodo, quando il campionato è ormai archiviato. La società azzurra sta monitorando la situazione a Zingonia, in quanto piacciono Scalvini per la difesa, ma nelle ultime ore sta anche prendendo corpo, il nome di Lookman. Il giovane difensore è legato alla questione Kim: il pressing dello United è forte sul sud-coreano, volendo pagare la clausola, già nella prima quindicina di Giugno. Nel caso di partenza del numero 3 partenopeo, piace come alternativa Scalvini dell’Atalanta. Un classe 2003 per il quale il Napoli, sarebbe disposto ad investire una cifra, intorno ai 30 milioni di euro. Se si aprissero delle aste, la società azzurra avrebbe già in mente delle alternative, piace il giapponese Iroki Ito, classe 1999 dello Stoccarda. Sempre dalla Bundesliga viene seguito un altro nipponico, Ko Itakura, un 97 del Borussia Monchengladbach, due nomi interessanti soprattutto per ADL, che non vuole perdere la finestra aperta sul mercato asiatico. In alternativa piace anche Kevin Denso, classe 1998, gioca nel Lens.

Un altro nome nuovo da Bergamo, che piace è quello di Lookman. Inglese naturalizzato nigeriano, interessa sia per la nazionalità comune con Osimhen, sia per il ruolo. Sarebbe l’alternativa a Lozano, che ha il contratto in scadenza nel 2024, difficilmente sarà rinnovato soprattutto per l’ingaggio elevato. L’ex Leicester guadagnerebbe meno, in più sarebbe più congeniale al gioco di Spalletti. Un altro nome in uscita è quello di Demme, già a Gennaio vicino alla partenza, per l’estate troverà un’altra casacca. Giuntoli come sostituto ha messo gli occhi su Daichi Kamada, un altro asiatico, in scadenza con l’ Eintracht, classe 1996, prendibile come parametro zero.

Tante manovre per questo Napoli, che nel frattempo si riunirà questa sera, per una cena celebrativa dello Scudetto. Il Presidente De Laurentiis ha voluto riunire tutta la squadra, per festeggiare lo storico campionato. Sarà anche l’occasione per guardarsi negli occhi, capire chi vuole continuare a combattere per questi colori, chi invece preferisce cambiare aria.

