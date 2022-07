Napoli gran invitato al valzer dei centrali

La campagna acquisti/cessioni 202-/23 ufficialmente è iniziata solo da due giorni, ma come al solito le operazioni più importanti stentano a decollare.

Come fosse una partita a scacchi, tutto dipenderà da chi farà la prima mossa. La prima pedina che muovendosi, potrebbe creare il classico effetto domino, è quella di De Light. Il difensore bianconero ha già più volte espresso la volontà di cambiare aria, lo stesso Arrivabene ha fatto capire che il giocatore verrà ceduto. Tuchel spinge per averlo in rosa e il Chelsea è pronto a mettere sul piatto i 100 milioni chiesti dalla società torinese, solo cash nessuna contropartita tecnica.

Juve preme su Koulibaly

A quel punto con la cassa piena, la Juventus punterebbe su Kalydou Koulibaly, forte della volontà del giocatore di non voler rinnovare alla metà dello stipendio che attualmente percepisce, ma contro la volontà del senegalese di non voler mai indossare la casacca bianconera, come più volte dichiarato.

Ma sappiamo che nel mondo del calcio è vero tutto e il contrario di tutto, Higuain e Sarri insegnano…

E’ anche vero che Allegri non può permettersi un secondo anno senza vittorie, ragion per cui i sabaudi stanno costruendo il classico instant team: Di Maria e Pogba vanno verso questa direzione, calciatori forti, esperti per riportare subito le vittorie. Koulibaly si inserirebbe perfettamente in questo schema, a fronte di un ingaggio che non troverebbe da nessun’altra parte, tanto meno a Castel Volturno.

L’alternativa centrale sarebbe Bremer del Torino, ma il difensore si è promesso all’Inter, la quale dovrà sostituire il partente Skriniar, per il quale il PSG fa sul serio, con un’offerta da 70 milioni di euro per il club nerazzurro, più 8/9 milioni di contratto al giocatore.

Napoli, pronto Ostigard

Il Napoli ha già individuato in Ostigard il sostituto del “Comandante” e laddove l’operazione si concretizzasse, avrebbe ulteriore danaro da investire.

Questo valzer dei difensori centrali, potrebbe muovere diversi milioni di euro e dare il via a trattative, al momento bloccate. Tra pochi giorni inizieranno i vari ritiri precampionato in serie A, con le prime dichiarazioni si avranno idee più chiare, ma è un dato di fatto che già dalla sua nazionale, Kalydou avesse espresso dei dubbi sia sul suo rinnovo, che sull’eventuale permanenza a Napoli.

L’intenzione della società partenopea è quella di portare il giocatore a scadenza l’anno prossimo, con la speranza di convincerlo ad accettare le condizioni contrattuali proposte, ma anche con il rischio di perderlo a zero.

Sarebbe un grave errore sia da un punto di vista economico che mentale, tenersi calciatori scontenti in casa non è mai produttivo, in più ci sarebbe la possibilità di poter investire subito sul mercato, alla ricerca di un nuovo Koulibaly e non solo.

La questione prenderà forma non appena la Juventus farà la prima mossa, da lì in poi ci sarà molto di cui scrivere.

