Napoli: “Giuntoli tenta il doppio colpo, Barak-Casale, ma servono 30 milioni!”

Il Direttore Sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli, continua a sondare diversi nomi per quello che concerne il mercato in entrata. Barak e Casale dell’Hellas Verona, ne ha parlato l’edizione odierna del quotidiano Il Mattino, che prevede degli aggiornamenti a breve per questa doppia trattativa.

“Si parla di almeno 20 milioni di euro che il club veneto vorrebbe incassare subito, quindi niente prestiti. Il Napoli, però, spera in un piccolo sconto, puntando anche sul fatto che l’operazione Barak e quella Casale potrebbero essere collegate.

Per il centrale, infatti, il Verona chiede 10 milioni di euro (ma accetterebbe anche la forma del prestito con obbligo di riscatto) e il club azzurro potrebbe chiudere l’operazione a 30 milioni complessivi. La trattativa potrebbe entrare nel vivo già durante questa settimana, anche se la priorità per il Napoli al momento è trovare una soluzione per gli esuberi.”

