Come lo scorso anno Napoli di Luciano Spalletti ha diviso il ritiro precampionato in due “tronconi”, il primo in Trentino e l’altro in Abruzzo. In questo momento gli azzurri lavorano a Castel di Sangro, dove nei giorni scorsi hanno già affrontato due amichevoli internazionali, entrambe terminate in pareggio. Prima il 2-2 contro i turchi del Adana Demirspor di Inler, Montella e Balotelli . L’ex centravanti della nazionale italiana è andato in gol su rigore , in cui è stata risolutiva la rete di Lozano al terzo minuto di recupero; poi l’1–1 contro il Maiorca, formazione che milita nella Liga: al rigore di Osimhen ha replicato nel secondo tempo Raillo. Non una prestazione spettacolare ma il tecnico toscano nel complesso ha avuto risposte positive dai nuovi acquisti Kim e Kvaratskhelia.

Spalletti non baderà al risultato ma contro il Girona vuole assistere ad una prestazione più convincente dal punto di vista difensivo ma soprattutto più lineare.

Intanto la mente dei tifosi azzurri non può non andare anche a quello che sta avvenendo in sede di mercato, con il Napoli che è forte sull’esterno del Sassuolo , Giacomo Raspadori

Napoli-Girona, Le formazioni ufficiali e dove vedere l’evento

NAPOLI: (4-3-3) Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui, Anguissa, Lobotka, Fabian, Politano, Osimhen, Lozano. A disposizione: Marfella, Contini, Juan Jesus, Costanzo, Ostigard, Olivera, Demme, Elmas, Zielinski, Zanoli, Gaetano, Kvaratskhelia, Zerbin, Petagna. All. Spalletti

GIRONA: (3-5-2) Juan Carlos, Arnau, Riquelme, Valery, Aleix Garcia, Juanpe, David Lopez, Terrats, Bueno, Urena, Stuani. A disposizione: Matas, Herrera, Castellanos, Saiz, Yan Couto, Monjonell, Joel Roca, Alex Sala, Pau Victor, Biel Farres, Alex Almansa. All. Miguel

La partita sarà trasmessa in diretta TV e in streaming su Sky Sport ma solo in pay-per-view al costo di 9,99 euro. I tifosi potranno seguire il match anche su Facebook, attraverso la pagina ufficiale del club, ma sempre a pagamento. Non è prevista la diretta tv in chiaro o il live streaming gratuito. Previsto un ampio prepartita a partire dalle 17:45.

