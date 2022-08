Napoli-Girona, 3-1, Anguissa e Lobo una garanzia, che Kwara!

Nuovo test per il Napoli di Luciano Spalletti. La formazione azzurra affronta il Girona nella sfida amichevole di oggi. Di seguito, la cronaca e il tabellino dell’incontro:

Al 3′ Osimhen va in gol, ma l’azione è invalidata dal direttore di gara per posizione di fuorigioco. Passano cinque minuti e Fabian fa partire un sinistro piazzato: vola e devia Juan Carlos. All’11’ il tiro di Osimhen è murato dalla difesa. Soltanto poco prima della mezz’ora si sblocca il match. Al 27′ Lozano fila via a destra e crossa per Osimhen a centro area, David Lopez devia per anticipare l’avversario e infila nella sua porta. Quattro giri di lancette più tardi, sinistro di Lozano: Juan Carlos blocca. Al 33′ inserimento di Osimhen su tracciante di Fabian, finta e destro, salva David Lopez in chiusura.

La ripresa si inaugura con una chance per Osimhen che in area gira di destro, devia coi piedi Juan Carlos da pochi metri. Al 52′ stop di petto e sinistro di Kvaratskhelia, palla fuori. Il pareggio non si fa attendere e arriva al 56′ con deviazione in area di Castellanos: 1-1. Al 64′ Osimhen sfiora la rete su cross di Lozano: il portiere si oppone al colpo di testa. Al 72′ buona opportunità per Ostigard sugli sviluppi di un angolo, la sfera si spegne sul fondo. Nel quarto d’ora finale, nuova marcatura per gli azzurri con un diagonale vincente di Petagna. All’80’ Kvaratskhelia chiude i giochi con un calcio di rigore.

Napoli-Girona, il tabellino

NAPOLI: Meret, Di Lorenzo (69′ Zanoli), Rrahmani (69′ Ostigard), Kim (69′ Juan Jesus), Mario Rui (69′ Olivera), Anguissa (69′ Elmas), Lobotka (69′ Demme), Fabian Ruiz (69′ Zielinski), Politano (24′ Kvaratskhelia), Lozano (69′ Zerbin), Osimhen (69′ Petagna). All. Spalletti

GIRONA: Juan Carlos, Arnau, Riquelme, Valery, Aleix Garcia, Juanpe, David Lopez, Terrats, Bueno, Stuani (46′ Castellanos), Urena (46′ Sainz). All. Miguel

Arbitro: Sacchi di Macerata

Marcatori: 27′ David Lopez (aut), 56′ Castellanos, 77′ Petagna, 80′ Kvaratskhelia rig.

