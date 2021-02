Faouzi Ghoulam positivo al coronavirus.

Il Covid non da pace al Napoli. Neanche il tempo di rallegrarsi per il ritorno in gruppo di Fabiàn Ruiz, risultato negativo all’ultimo screening, che la vigilia della gara con il Genoa viene funestata da un nuovo contagio.

La società partenopea, infatti, ha comunicato che il difensore algerino, messo immediatamente in isolamento presso il proprio domicilio, è positivo, seppur asintomatico.