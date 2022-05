Napoli-Genoa: ultime dai ritiri e probabili formazioni

Ultimo impegno casalingo del Napoli, contro un Genoa alla disperata ricerca dei punti per continuare a nutrire le ultime speranze di salvezza, ancora apertissima. Saranno, quindi, gli ultimi 180 minuti a sancire chi scenderà in cadetteria. Poichè, a due giornate dalla fine del campionato, un unico verdetto è stato emesso in chiave retrocessione. Ovvero, il Venezia in B. Dunque i rossoblù devono necessariamente provare a vincere entrambe le partite da quì alla fine. Cominciando proprio da quella contro gli azzurri.

Dal canto loro, nel caso in cui i partenopei vincessero, blinderebbero il terzo posto, indipendentemente dal risultato della Juventus, impegnata all’Allianz Stadium con la Lazio. Attualmente i bianconeri sono quarti in classifica, staccati di 4 punti dai partenopei.

Saranno circa 40 mila i tifosi che riempiranno gli spalti del Maradona per salutare Insigne: il commiato del Capitano da Fuorigrotta. Il cerimoniale organizzato dalla società prevede prima della gara una targa ricordo consegnata dal presidente Aurelio De Laurentiis. Inoltre saranno proiettati sugli schermi dello stadio le immagini dei gol più belli segnati dal numero 24. Alternati con video di saluti di vecchi compagni ed ex giocatori del passato. A fine gara, poi, Lorenzo terrà un breve discorso per salutare la sua gente.

Qui Napoli

Spalletti ha tutta la rosa a disposizione. In ogni caso, l’impressione che voglia confermare in blocco la squadra che ha vinto a Torino non è campata in aria.

Così, Ospina tra i pali e nessun dubbio circa il quartetto difensivo: Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly e Mario Rui. Coppia di pivote composta da Fabiàn Ruiz e Anguissa. In attacco, a supportare Osimhen, ci saranno Lozano, Mertens e Insigne.

Chiaramente, scalpitano Politano, Zielinski e Lobotka. Ma almeno inizialmente, sono sfavoriti per partire dal primo minuto. Tuttavia, prontissimi a subentrare in corso d’opera.

Qui Genoa

Probabilmente Blessin farà ancora a meno di Sturaro. Al suo posto, in mediana, al fianco di Badelj, non dovrebbe esserci Galdames, bensì Freundrup. Il cui dirottamento a centrocampo libera ovviamente posto sul lato destro dello schieramento difensivo.

A trarne vantaggio, dunque, Hefti, che compone la linea difensiva assieme a Bani, Ostigard e Criscito. In porta, scontato l’utilizzo di Sirigu, secondo voci di mercato assai stimato dalla direzione sportiva partenopea.

Là davanti, a muoversi alle spalle di Destro, unico terminale offensivo, ci penseranno Ekuban (in vantaggio su Gudmundsson), Amiri e Portanova.

Le probabili formazioni

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabiàn Ruiz; Lozano, Mertens, Insigne; Osimhen. Allenatore: Spalletti.

GENOA (4-2-3-1): Sirigu; Hefti, Ostigard, Bani, Criscito; Freundrup, Badelj; Ekuban, Amiri, Portanova; Destro. Allenatore: Blessin.

ARBITRO: Fabbri di Ravenna

