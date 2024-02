Napoli-Genoa, ultime dai ritiri e probabili formazioni

Napoli–Genoa rappresenta per Mazzarri una delle ultime occasioni per recuperare terreno sulla zona Champions. Anche se pesa come un macigno sulla schiena dell’allenatore la scelta di non convocare Osimhen, rientrato in ritardo dalla Coppa d’Africa.

Qui Napoli

Nessun rebus per Mazzarri, tatticamente intenzionato a virare di nuovo sul 4-3-3. Accantonati quindi i dubbi circa il portiere titolare. Dopo 50 giorni tra infermeria e palestra torna Meret, uscito di scena contro il Monza il 29 dicembre. Davanti a sé ritroverà al centro della difesa un altro lungodegente: Natan, destinato a sostituire nell’undici di partenza lo squalificato Juan Jesus. A completare l’assetto arretrato, Di Lorenzo, Rrahmani, e Mario Rui.

Possibile sorpresa a centrocampo. Sembra che lo scalpitante Traorè abbia vinto il ballottaggio con Zielinski, per comporre il terzetto assieme a Lobotka e Anguissa. Emblematiche, del resto, le parole di Mazzarri, nella consueta conferenza stampa della vigilia (“Può giocare nella zona di Zielinski...”). Insomma, finalmente il prestito dal Bournemouth si prende una maglia da titolare, quella che apparteneva al polacco, con l’idea magari di strappare il riscatto nella stagione che verrà.

In attacco, la mancata convocazione di Osimhen, che stamattina continuerà comunque a seguire un programma di allenamento personalizzato, prima di accomodarsi in tribuna, affida ancora le sorti della prima linea a Simeone, nettamente avanti nelle gerarchie attuali rispetto all’evanenscente Raspadori delle ultime uscite. Con El Cholito, Kvaratskhelia e Politano sugli esterni.

Probabile formazione

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Traoré; Politano, Simeone, Kvaratskhelia. Allenatore: Mazzarri.

Qui Genoa

Gilardino ritrova De Winter, che rientra dalla squalifica e farà reparto con Bani e Vasquez, davanti a Martinez. A centrocampo, certi del posto, Badelj e Malinovskyi. Ancora da risolvere invece l’incognita tra Strootman e Frendrup. Se gioca l’olandese in mezzo, Frendrup viene dirottato a sinistra. A quel punto, dalla formazione di partenza esce Spence, che altrimenti giocherà dall’inizio. Salla fascia opposta agirà Sabelli. In avanti, il tandem offensivo Gudmundsson e Retegui.

Probabile formazione

GENOA (3-5-2): Martinez; De Winter, Bani, Vasquez; Sabelli, Malinovskyi, Badelj, Frendrup, Spence; Gudmundsson, Retegui. Allenatore: Gilardino.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RESTA AGGIORNATO SUL NAPOLI:

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati