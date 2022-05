Napoli-Genoa: Tra addii, polemiche ed incertezze

Al Maradona un Napoli già sicuro di partecipare alla prossima edizione della Champions League ospita un Genoa che ha assolutamente bisogno di far punti per evitare di retrocedere. Col Genoa sarà anche la partita di addio di Lorenzo Insigne al Maradona, con il club che lo premierà.

Giornata di forti emozioni per il capitano, che vorrà chiudere magari con un gol che lo porti a scavalcare Hamsik (oggi sono alla pari a quota 121) al secondo posto fra i migliori marcatori azzurri di sempre. Col Genoa sarà anche l’occasione per capire chi ha voglia di continuare il progetto di Spalletti.

E sono tanti i calciatori in bilico, osservati speciali saranno Fabian Ruiz, destinato alla Liga, il Real oppure il Barcellona, Victor Osimhen , che se dovesse arrivare un offertona pari a 100 milioni dalla Premier…Koulibaly con contratto in scadenza (2023) e non ancora rinnovato, ma soprattutto capire chi e’ davvero convinto di poter vincere qualcosa d’importante in maglia azzurra.

La chiosa finale pero’, spetta ad un calciatore che per 8 anni ha vestito la maglia azzurra e che saluta Napoli per scadenza di contratto, trattasi di Faouzi Ghoulam, vessato da tanti infortuni negli ultimi periodi, ma ha dato un contributo straordinario negli anni addietro, diventando anche uno dei terzini piu’ forti d’ Europa

Come al capitano, anche a lui andrebbero tributati gli applausi dei 50 mila presenti oggi al Maradona!

