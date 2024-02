Napoli-Genoa: stessa spiaggia, stesso mare, Napoli out

Stessa spiaggia, stesso mare.

Non si propone un traghettatore ai campioni d’Italia. Basterebbe copiare ed incollare gli ultimi 10 articoli ed avremmo quello di Napoli – Genoa.

Situazione grave.

Dopo la campagna di Gennaio, pessima.

2 incipit.

Mazzarri impalpabile, Kvaratskhelia si batte e se la gioca da solo. Non dovrebbe, ma è costretto.

12 partite per Garcia, 21 punti. Mazzarri in altrettante 12, 15.

Il calcio è fatto anche di numeri. I “Sentimenti” appartengono ad altri mondi.

Almeno un’ora di assenza. Il Genoa merita di vincerla.

Diciamolo subito, il pareggio nel finale come con Salernitana, Cagliari, Verona ed ora Genoa, è frutto di un arrembaggio disperato e casuale.

Il tasso tecnico del Napoli, i cambi, nel batti e ribatti, ti fa trovare il gol. Casuale.

Commentare è quasi impossibile. Abbiamo usato tutte le parole.

De Laurentiis e Mazzarri sono indifendibili. Sportivamente indifendibili naturalmente.

Non serve spiegare a chi non ha alcuna volontà di ascoltare. Competenza, preparazione, capacità, sono solo parole per chi ritiene di essere l’uomo giusto.

Il Napoli è notevolmente involuto. Garcia, giusta o errata, aveva un’idea, Mazzarri no. Oggi nuovo cambio di modulo. Rimane il vecchio pensiero. Non è il modulo che fa la squadra. Senza una Idea, i numeri sono solo numeri. I calciatori sfigurano e tornano pedine.

Napoli fuori dalla corsa Europa. Resta la Conference. Non male.

Pedagogista dello Sport

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati