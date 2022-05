Napoli-Genoa- 3-0: Le Pagelle, Super Insigne da record(122), Mertens ringiovanito, e sorpresa Lozano

Ospina 6

Sempre pronto ed attento, salva il Napoli in paio di occasioni, poi prova ad imitare Meret ad Empoli, per fortuna il danno e solo un fallo su Mario Rui

Di Lorenzo 6

Il mIgliore del Napoli , lotta in difesa, spinge sulla destra, sfidando Criscito, ma soprattutto e suo l’assist al bacio per il vantaggio di Osimhen

Rrahmani 6

Prova sufficente, anche se centralmente il Napoli viene imbucato varie volte soprattutto da Yeboha, ma nella sostanza, prova

Koulibaly 5.,5

Oggi meno muro , il comandante un po’ distratto, troppe imbucate centrali per il Genoa, non all’ altezza di KK, le sirene disturbano? Staremo a vedere

Mario Rui 5,5

Oggi non molto presente, sara’ il troppo caldo, ma certamente non come le ultime gare, rivedibile…il prossimo anno! dal 73′Ghoulam sv

Anguissa 6

Il Camerunense svolge il compitino, non fa nulla di diverso dal solito, se non per un fallo di mano il primo tempo in area del Genoa, ma l’ arbitro gli nega il penalty, visto che lo aveva assegnato! dal 82‘ Demme sv

Fabian 6,5

Oggi buona la prova dello spagnolo, che sente aria di casa, e si ricorda di essere un giocatore di livello, tra lui, Insigne e Mertens una vera orchestra dal 76′ Lobotka 7 gran gol e valore aggiunto per il Napoli di oggi e domani!

Lozano, 6

Si da da Fare i chucky, corre sulla fascia, crossa, e prova anche la conclusione, molto attivo davvero, prova sufficente

Mertens 7,5

Sembra ringiovanito Ciro, assist, finte ubriacanti, corre da destra sinistra…insomma 35 anni e non sentirli, chissa cosa ne pensera’ Spalletti! dal 76′ Zielinsky sv

Insigne 7,5

Scatenato il capitano, serve assist a go go, sombreri e colpi di tacco.. poi il rigore ed il suo ultimo gol al Maradona!. peccato che prima non siano arrivati, l’ aria canadese forse e piu’ salubre. 88′ Elmas sv

Osimhen 6,5

Gran movimento di Osimhen, che tiene sulle corde la difesa rossoblu, poi vola su cross di Di Lorenzo, e regala un gol di grande fattura

All.Spalletti 6

Oggi bravo anche lui, non tocca nulla della formazione base, e ‘ gia’ questola dicelunga su quello che si e perso per strada…..voto politico di fine stagione.

