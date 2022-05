Napoli-Genoa Domenica ore 15: Le probabili formazioni

Domenica al Maradona, alle ore 15, va in scena la 37esima giornata del campionato di Serie A, Napoli-Genoa, ultima in casa per i ragazzi di Spalletti, ed il saluto a capitan Insigne, con il Genoa a caccia di punti salvezza

Le due squadre scenderanno in campo con questi probabili undici

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz; Politano, Mertens, Insigne; Osimhen. All. Spalletti

Squalificati: nessuno

Indisponibili: nessuno

GENOA (4-2-3-1): Sirigu; Hefti, Bani, Østigard, Criscito; Badelj, Galdames; Ekuban, Amiri, Portanova; Yeboah. All. Blessin

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Czyborra, Maksimovic, Piccoli, Sturaro, Vanheusden

RESTA AGGIORNATO SULLE VICENDE DEL NAPOLI, SEGUICI SUI

SOCIAL

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli2022/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN: https://www.youtube.com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati